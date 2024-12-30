30 декабря 2024
29 декабря 2024

Пермская Госавтоинспекция озвучила график работы в каникулы

ГИБДД Пермского края будет работать в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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РЭО ГАИ работает 3 и 4 января с 8:00 до 17:00
РЭО ГАИ работает 3 и 4 января с 8:00 до 17:00 Фото:

В Пермском крае регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции изменят свой график работы в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили 31 декабря в пресс-службе ведомства.

«Регистрация транспортных средств и принятие квалификационных экзаменов на получение права управлять транспортным средством будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции 3 и 4 января с 8:00 — 17:00. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни», — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что в предстоящие праздничные дни по скорректированному графику работают регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми. Сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам заранее планировать посещение РЭО и записываться через портал Госуслуг. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае в период праздничных выходных больницы продолжат работу в круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь тоже. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00

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В Пермском крае регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции изменят свой график работы в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили 31 декабря в пресс-службе ведомства. «Регистрация транспортных средств и принятие квалификационных экзаменов на получение права управлять транспортным средством будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции 3 и 4 января с 8:00 — 17:00. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни», — уточнили в пресс-службе. Уточняется, что в предстоящие праздничные дни по скорректированному графику работают регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми. Сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам заранее планировать посещение РЭО и записываться через портал Госуслуг.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае в период праздничных выходных больницы продолжат работу в круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь тоже. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00
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© Служба новостей «URA.RU»
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