Стало известно, как будут работать пермские больницы в новогодние праздники

Больницы Пермского края в новогодние праздники продолжат работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Больницы продолжат работу в круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь тоже. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00», — уточнили в министерстве.
Терапевты будут дежурить в пермских поликлиниках 30 декабря, 3, 4 и 6 января. В эти же дни можно обратиться к дежурному педиатру или акушеру-гинекологу. Для того, чтобы вызвать врача на дом, следует звонить по единому номеру «122». Звонки по нему будут приниматься ежедневно на протяжение всех праздников.
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