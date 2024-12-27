27 декабря 2024

Стало известно, как будут работать пермские больницы в новогодние праздники

Пермские больницы будут принимать пациентов в новогодние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи будут работать в новогодние каникулы
Врачи будут работать в новогодние каникулы Фото:

Больницы Пермского края в новогодние праздники продолжат работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Больницы продолжат работу в круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь тоже. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00», — уточнили в министерстве.

Терапевты будут дежурить в пермских поликлиниках 30 декабря, 3, 4 и 6 января. В эти же дни можно обратиться к дежурному педиатру или акушеру-гинекологу. Для того, чтобы вызвать врача на дом, следует звонить по единому номеру «122». Звонки по нему будут приниматься ежедневно на протяжение всех праздников.

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Больницы Пермского края в новогодние праздники продолжат работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. «Больницы продолжат работу в круглосуточном режиме. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь тоже. Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности. Будет дежурить удвоенное количество врачей. Неотложная помощь будет работать ежедневно с восьми утра и до полуночи. Медиков можно вызвать на дом с 08:00 до 23:00», — уточнили в министерстве. Терапевты будут дежурить в пермских поликлиниках 30 декабря, 3, 4 и 6 января. В эти же дни можно обратиться к дежурному педиатру или акушеру-гинекологу. Для того, чтобы вызвать врача на дом, следует звонить по единому номеру «122». Звонки по нему будут приниматься ежедневно на протяжение всех праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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