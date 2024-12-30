Алексей Лошкин пожелал бойцам скорого возвращения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Алексей Лошкин пожелал бойцам спецоперации поскорее вернуться домой. В новогоднем поздравлении горожанам глава города выразил надежду, что челябинцы не пройдут мимо праздничных чудес.

«Уходящий год оказался для нас серьезным испытанием, проверкой на мужество и патриотизм. Вместе с тем, став Годом семьи по решению президента, он еще больше сплотил нас вокруг главных человеческих ценностей. Это дом, в котором есть семья, дети, близкие, родные люди», — отметил Лошкин.

В своем выступлении мэр напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитников Отечества. Градоначальник уверен, что это еще больше сплотит горожан ради общей Победы.

«Во все времена россияне отмечали Новый год. С этим праздником мы связываем самые заветные мечты: веру в чудо, надежду на исполнение желаний. И я хочу пожелать вам праздничных чудес», — сказал мэр.

Лошкин рассчитывает на мир и согласие в домах челябинцев. С поздравлением к горожанам градоначальник обратился за несколько часов до наступления боя московских курантов.