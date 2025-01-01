У части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности

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Часть карт Visa не смогут проводить оплату с начала 2025 года
Часть карт Visa не смогут проводить оплату с начала 2025 года Фото:

С начала 2025 года сроки действия сертификатов безопасности на некоторых картах Visa и Mastercard истекли. Из-за этого они могут не сработать при оплате в отдельных POS-терминалах и банкоматах.

«С 1 января 2025 года у части карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах», — пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Тем не менее он уточнил, что подобные проблемы затронут лишь 1% от всей терминальной сети. К тому же большинство банков еще в октябре получили разъяснения о том, какие технические доработки или настройки нужно провести, чтобы можно было проводить оплату. 

Ранее URA.RU писало, что некоторые аппараты самообслуживания Т-банка могут прекратить поддержку карт Visa и MasterCard с 1 января 2025 года, об этом сообщается в бюллетене для клиентов. Банк уверяет, что проблемы с онлайн-платежами не возникнут и рекомендует использовать карты «Мир». В то же время, Сбербанк и ВТБ подтвердили, что прием карт Visa и MasterCard будет продолжаться в обычном режиме.

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С начала 2025 года сроки действия сертификатов безопасности на некоторых картах Visa и Mastercard истекли. Из-за этого они могут не сработать при оплате в отдельных POS-терминалах и банкоматах. «С 1 января 2025 года у части карт международных платежных систем Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах», — пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Тем не менее он уточнил, что подобные проблемы затронут лишь 1% от всей терминальной сети. К тому же большинство банков еще в октябре получили разъяснения о том, какие технические доработки или настройки нужно провести, чтобы можно было проводить оплату.  Ранее URA.RU писало, что некоторые аппараты самообслуживания Т-банка могут прекратить поддержку карт Visa и MasterCard с 1 января 2025 года, об этом сообщается в бюллетене для клиентов. Банк уверяет, что проблемы с онлайн-платежами не возникнут и рекомендует использовать карты «Мир». В то же время, Сбербанк и ВТБ подтвердили, что прием карт Visa и MasterCard будет продолжаться в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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