В соцсетях распространилось видео с совместными танцами избранного президента США Дональда Трампа и его сторонника, предпринимателя Илона Маска. Миллиардер провел новогоднюю ночь в резиденции Мар-а-Лаго, где отпраздновал наступление 2025 года, зажигая на танцполе с Трампом.
Первым видео опубликовал пользователь @iam_smx, который подписал его словами, что следующие четыре года будут «незабываемыми». «Хорошие времена впереди», — ответил Маск на комментарий пользователя в социальной сети X.
На других видеозаписях события также присутствовали Мэй Маск, мать Илона Маска, и Мелания Трамп, супруга избранного президента США.
Ранее Трамп нечаянно разместил личное сообщение для Маска на своей социальной платформе Truth Social. В этом сообщении он выразил тоску по Маску и его ребенку, а также пригласил их присоединиться к новогоднему торжеству на своей резиденции Мар-а-Лаго.
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