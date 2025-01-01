Маск и Трамп станцевали вместе в новогоднюю ночь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маск отпраздновал Новый год в резиденции Трампа
Маск отпраздновал Новый год в резиденции Трампа Фото:

В соцсетях распространилось видео с совместными танцами избранного президента США Дональда Трампа и его сторонника, предпринимателя Илона Маска. Миллиардер провел новогоднюю ночь в резиденции Мар-а-Лаго, где отпраздновал наступление 2025 года, зажигая на танцполе с Трампом.

Первым видео опубликовал пользователь @iam_smx, который подписал его словами, что следующие четыре года будут «незабываемыми». «Хорошие времена впереди», — ответил Маск на комментарий пользователя в социальной сети X. 

На других видеозаписях события также присутствовали Мэй Маск, мать Илона Маска, и Мелания Трамп, супруга избранного президента США.

Ранее Трамп нечаянно разместил личное сообщение для Маска на своей социальной платформе Truth Social. В этом сообщении он выразил тоску по Маску и его ребенку, а также пригласил их присоединиться к  новогоднему торжеству на своей резиденции Мар-а-Лаго.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях распространилось видео с совместными танцами избранного президента США Дональда Трампа и его сторонника, предпринимателя Илона Маска. Миллиардер провел новогоднюю ночь в резиденции Мар-а-Лаго, где отпраздновал наступление 2025 года, зажигая на танцполе с Трампом. Первым видео опубликовал пользователь @iam_smx, который подписал его словами, что следующие четыре года будут «незабываемыми». «Хорошие времена впереди», — ответил Маск на комментарий пользователя в социальной сети X.  На других видеозаписях события также присутствовали Мэй Маск, мать Илона Маска, и Мелания Трамп, супруга избранного президента США. Ранее Трамп нечаянно разместил личное сообщение для Маска на своей социальной платформе Truth Social. В этом сообщении он выразил тоску по Маску и его ребенку, а также пригласил их присоединиться к  новогоднему торжеству на своей резиденции Мар-а-Лаго.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...