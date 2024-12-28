«Мы скучаем»: в Сети появилась личная переписка Трампа с Маском

Новоизбранный президент США Дональд Трамп случайно опубликовал личное сообщение, предназначенное для бизнесмена Илона Маска на своей платформе Truth Social. В нем он выразил свою тоску по Маску и его сыну, а также пригласил их на новогоднюю вечеринку в своем имении Мар-а-Лаго.
«Где ты? Мы скучаем по тебе и X (настоящее имя сына Маска, X A-Xii — прим. URA.RU)!» — написал Трамп в личном сообщении. Свое имение Мар-а-Лаго будущий глава США назвал «центром вселенной» и подчеркнул, что на этой вечеринке также будет создатель Microsoft Билл Гейтс.
Ранее СМИ писали, что ближайшее окружение Дональда Трампа недовольно поведением Илона Маска, который ведет себя как соруководитель Соединенных Штатов. В частности, предприниматель активно высказывает свои представления о том, как должно складываться будущее президентство Трампа, причем делает это в довольно настойчивой форме, вмешиваясь в дела и становясь конкурентом другим сторонникам политика, передает «Царьград».
После победы на выборах Трамп назначил Илона Маска главой Департамента эффективности госуправления в США. Он подчеркнул, что инициатива станет аналогом «Манхэттенского проекта», целью которого будет устранение значительных финансовых потерь и мошенничества в бюджетных расходах, передает «Национальная служба новостей».
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