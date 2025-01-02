02 января 2025
01 января 2025

Главный сказочный парк оккупировали толпы свердловчан. Фото, видео

В «Парке Сказов» под Екатеринбургом образовались двухчасовые очереди на тюбинги
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ажиотажа работать на аттракционах вышел даже управляющий персонал (архивное фото)
Из-за ажиотажа работать на аттракционах вышел даже управляющий персонал (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом образовались огромные очереди в «Парк Сказов». По сообщениям очевидцев, до двух часов они ждали возможности купить билеты в кассе и около часа — посетить аттракционы. Очереди связывают с открытием тюбинговых горок.

«В „Парке Сказов“ образовались двухчасовые очереди только в кассу и часовые — на горки. Продажа билетов была ограничена. Руководство парка будет решать вопрос с очередями по мере возможности», — передает telegram-канал «Дно Исети».

В новогодние праздники посещаемость «Парка Сказов» значительно увеличилась. Обычно в эти дни он принимает до 1,5 тысяч посетителей, но 2 января их число превысило три тысячи человек, заявили в пресс-службе парка. Основной приток гостей связан с интересом к горкам на тюбингах, так как на других аттракционах очереди отсутствовали. Продажа билетов в сети была ограничена. Об этом парк объявил в соцсетях. Даже управленцам «Парка Сказов» пришлось выходить помогать работать на тематических объектах.

Толпы прежде всего хотели покататься на тюбингах
Толпы прежде всего хотели покататься на тюбингах
Фото:
В «Парк Сказов» пришло в два раза больше посетителей, чем в другие зимние праздники
В «Парк Сказов» пришло в два раза больше посетителей, чем в другие зимние праздники
Фото:

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Под Екатеринбургом образовались огромные очереди в «Парк Сказов». По сообщениям очевидцев, до двух часов они ждали возможности купить билеты в кассе и около часа — посетить аттракционы. Очереди связывают с открытием тюбинговых горок. «В „Парке Сказов“ образовались двухчасовые очереди только в кассу и часовые — на горки. Продажа билетов была ограничена. Руководство парка будет решать вопрос с очередями по мере возможности», — передает telegram-канал «Дно Исети». В новогодние праздники посещаемость «Парка Сказов» значительно увеличилась. Обычно в эти дни он принимает до 1,5 тысяч посетителей, но 2 января их число превысило три тысячи человек, заявили в пресс-службе парка. Основной приток гостей связан с интересом к горкам на тюбингах, так как на других аттракционах очереди отсутствовали. Продажа билетов в сети была ограничена. Об этом парк объявил в соцсетях. Даже управленцам «Парка Сказов» пришлось выходить помогать работать на тематических объектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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