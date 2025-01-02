Под Екатеринбургом образовались огромные очереди в «Парк Сказов». По сообщениям очевидцев, до двух часов они ждали возможности купить билеты в кассе и около часа — посетить аттракционы. Очереди связывают с открытием тюбинговых горок.
«В „Парке Сказов“ образовались двухчасовые очереди только в кассу и часовые — на горки. Продажа билетов была ограничена. Руководство парка будет решать вопрос с очередями по мере возможности», — передает telegram-канал «Дно Исети».
В новогодние праздники посещаемость «Парка Сказов» значительно увеличилась. Обычно в эти дни он принимает до 1,5 тысяч посетителей, но 2 января их число превысило три тысячи человек, заявили в пресс-службе парка. Основной приток гостей связан с интересом к горкам на тюбингах, так как на других аттракционах очереди отсутствовали. Продажа билетов в сети была ограничена. Об этом парк объявил в соцсетях. Даже управленцам «Парка Сказов» пришлось выходить помогать работать на тематических объектах.
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