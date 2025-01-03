ВС РФ взяли под контроль крупнейшее месторождение лития на Украине

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ВС РФ выбили ВСУ из поселка Шевченко
ВС РФ выбили ВСУ из поселка Шевченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крупнейшее на Украине месторождение лития Шевченковское (Днепропетровская область), которое является одним из самых значительных в Европе, перешло под контроль российских войск. Об этом сообщает «Российская газета».

«Планомерно освобождая от ВСУ предместья Курахово, ВС РФ выбили украинцев из поселка Шевченко», — говорится в сообщении. В окрестностях этого населенного пункта расположены месторождения с запасами литиевых руд, оцениваемыми в 13,8 миллиона тонн. Этот металл имеет стратегическое значение, особенно для стран с активной «зеленой повесткой», так как является ключевым компонентом для производства аккумуляторных батарей.

Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард подчеркивает значимость Шевченковского месторождения для Европы, утверждая, что его запасов хватит на все нужды ЕС до 2050 года. Специалист выразил обеспокоенность в связи с переходом контроля над месторождением к России, подчеркивая необходимость для Киева предотвратить это.

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Крупнейшее на Украине месторождение лития Шевченковское (Днепропетровская область), которое является одним из самых значительных в Европе, перешло под контроль российских войск. Об этом сообщает «Российская газета». «Планомерно освобождая от ВСУ предместья Курахово, ВС РФ выбили украинцев из поселка Шевченко», — говорится в сообщении. В окрестностях этого населенного пункта расположены месторождения с запасами литиевых руд, оцениваемыми в 13,8 миллиона тонн. Этот металл имеет стратегическое значение, особенно для стран с активной «зеленой повесткой», так как является ключевым компонентом для производства аккумуляторных батарей. Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард подчеркивает значимость Шевченковского месторождения для Европы, утверждая, что его запасов хватит на все нужды ЕС до 2050 года. Специалист выразил обеспокоенность в связи с переходом контроля над месторождением к России, подчеркивая необходимость для Киева предотвратить это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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