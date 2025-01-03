Крупнейшее на Украине месторождение лития Шевченковское (Днепропетровская область), которое является одним из самых значительных в Европе, перешло под контроль российских войск. Об этом сообщает «Российская газета».
«Планомерно освобождая от ВСУ предместья Курахово, ВС РФ выбили украинцев из поселка Шевченко», — говорится в сообщении. В окрестностях этого населенного пункта расположены месторождения с запасами литиевых руд, оцениваемыми в 13,8 миллиона тонн. Этот металл имеет стратегическое значение, особенно для стран с активной «зеленой повесткой», так как является ключевым компонентом для производства аккумуляторных батарей.
Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард подчеркивает значимость Шевченковского месторождения для Европы, утверждая, что его запасов хватит на все нужды ЕС до 2050 года. Специалист выразил обеспокоенность в связи с переходом контроля над месторождением к России, подчеркивая необходимость для Киева предотвратить это.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.