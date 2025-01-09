Власти потратят десятки миллионов на электронную образовательную систему, которую критикуют пермяки

Власти Пермского края запланировали на сопровождение системы ЭПОС («Электронная Пермская Образовательная Система») в 2025-2026 годах почти 100 млн рублей. Информация отражена в измененном приказе министерства цифрового развития и связи Прикамья, который размещен на сайте правительства региона.
«Наименование (мероприятие): оказание услуг по сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы „Электронная Пермская Образовательная Система“. Планируемый объем финансирования за счет бюджета Пермского края — 49 400 тысяч рублей (2025 год); 49 400 тысяч рублей (2026)», — сказано в документе.
Система ЭПОС начала работать в 2019 году. Она позволяет учителям вести электронные журналы и дневники, формировать домашние задания и ставить отметки о посещаемости. Изначально к электронной образовательной системе подключили школы, затем — детские сады, колледжи и техникумы.
Пермяки не раз высказывали недовольство сбоями в работе ЭПОС. Власти объясняли, что, периодически сбои в работе образовательного сервиса случаются из-за проведения технических работ.
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