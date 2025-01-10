Из Челябинской области уходит снежный циклон, который в последние дни принес обильные снегопады. Благодаря восточному антициклону уже в ближайшие выходные осадки прекратятся, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Под влиянием восточного антициклона осадки прекратятся, ветер стихнет. По сравнению с предыдущими сутками в ночные часы местами ожидаются более низкие температуры», — уточнили метеорологи.
Синоптики предупреждают, что теплая влажная масса будет подниматься в более высокие слои атмосферы, что приведет к появлению изморози и туманов. В целом в регионе с 11 по 13 января ожидается юго-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду, порывами до десяти метров в секунду. Днем температура около 0-5 градусов мороза, ночью 8-13 градусов ниже нуля, возможны заморозки до -18.
В Челябинске также переменная облачность без существенных осадков. Дневные температуры около 2-4 градусов мороза, по ночам около 9-11 градусов ниже нуля.
Метеорологи сообщали о ледяном дожде, снежних заносах и метели, которые обрушились на регион 9—10 января. Из-за непогоды областная ГАИ закрывала участок федеральной трассы М5.
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