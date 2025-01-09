09 января 2025

Челябинские спортсмены выступят на Кубке России по боксу

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Четыре боксера представят Челябинскую область на Кубке России
Четыре боксера представят Челябинскую область на Кубке России Фото:

Четыре боксера из Челябинской области выступят на Кубке России в Самаре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе министерства спорта региона, соревнования пройдут с 21 по 25 января.

«К Кубку готовятся международные мастера спорта Эдмонд Худоян из Златоуста и Андрей Стоцкий из Челябинска. На соревнованиях также выступят боксеры, дающие параллельный зачет Челябинской области и Севастополю, Максим Шведюк и Иван Романчук», — сообщили URA.RU в министерстве.

Соревнования пройдут с 21 по 25 января в Самаре. Турниры за Кубок имени Олега Саитова станут первой в новом спортивном сезоне. Финальные бои пройдут днем 25 января.

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Четыре боксера из Челябинской области выступят на Кубке России в Самаре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе министерства спорта региона, соревнования пройдут с 21 по 25 января. «К Кубку готовятся международные мастера спорта Эдмонд Худоян из Златоуста и Андрей Стоцкий из Челябинска. На соревнованиях также выступят боксеры, дающие параллельный зачет Челябинской области и Севастополю, Максим Шведюк и Иван Романчук», — сообщили URA.RU в министерстве. Соревнования пройдут с 21 по 25 января в Самаре. Турниры за Кубок имени Олега Саитова станут первой в новом спортивном сезоне. Финальные бои пройдут днем 25 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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