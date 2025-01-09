Челябинские спортсмены выступят на Кубке России по боксу

Четыре боксера из Челябинской области выступят на Кубке России в Самаре. Как URA.RU сообщили в пресс-службе министерства спорта региона, соревнования пройдут с 21 по 25 января.
«К Кубку готовятся международные мастера спорта Эдмонд Худоян из Златоуста и Андрей Стоцкий из Челябинска. На соревнованиях также выступят боксеры, дающие параллельный зачет Челябинской области и Севастополю, Максим Шведюк и Иван Романчук», — сообщили URA.RU в министерстве.
Соревнования пройдут с 21 по 25 января в Самаре. Турниры за Кубок имени Олега Саитова станут первой в новом спортивном сезоне. Финальные бои пройдут днем 25 января.
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