Что готовить на Старый Новый год: шарлотка, холодец, вареники с «сюрпризом»

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый Год. Этот день имеет свои традиции и обычаи, включая особый подход к праздничному столу. Приготовления к Васильеву дню начинали накануне вечером. Хозяйки старались накрыть богатый стол, готовили кутью, заправляя ее жиром или салом, пекли пироги. А главным украшением праздничного стола являлось свиное мясо. URA.RU собрало топ рецептов для празднования Старого Нового года.
Крученики из свинины
Празднование Нового года по старому стилю не обходилось и без горячей закуски — кручеников с гречкой и грибами. Рецепт затерялся среди рецептов европейских салатов и стейков, а зря, ведь наши предки славились богатой кухней с очень сытными блюдами.
Ингредиенты: свинина, шампиньоны, лук, сливочное масло, твердый сыр, чеснок, сметана, мука
Приготовление: начните с нарезки лука кубиками и грибов пластинками. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжарьте лук в течение 2-3 минут. Затем добавьте грибы и продолжайте жарку до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость. Перед окончанием добавьте измельченный чеснок и зелень. Мясо нарежьте на ломтики толщиной 1 см и слегка отбейте каждый кусок. Сыр потрите на терке и смешайте с грибами. Посолите и поперчите по вкусу как начинку, так и мясо.
На каждый кусок мяса выложите по чайной ложке начинки и сверните в рулет. Обжарьте рулетики на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон и тушите на малом огне примерно час или до полной мягкости. За 10 минут до готовности можно добавить в кастрюлю сметану и ложку муки. Тушите до полной готовности.
Свиная рулька
Приготовить целого поросенка, как велят древние традиции, получится не у всех. Зато Старый Новый год — время попробовать себя в оригинальных народных блюдах, например, приготовив свиную рульку. Мягкая, аппетитная с румяной корочкой и безумно вкусная.
Ингредиенты: рулька свиная, чеснок, растительное масло, специи, смесь перцев, соль.
Приготовление: вымойте свиную рульку и просушите. Натрите ее маслом, специями и солью. Далее нужно рульку нашпиговать чесноком. Заверните в пакет для запекания и отправьте в духовку на два часа. Для более золотистой корочки смажьте блюдо соевым соусом.
Холодец из свинины
Холодец, или студень из свинины обозначал будущее процветание: считалось, что свинья роет только вперед, а значит «прироет» к дому богатство и счастье. Подают холодец с хреном или горчицей.
Ингредиенты: рулька свиная, свинина, лук, морковь, вода, лавровый лист, чеснок, перец с горошком, соль, сухие специи.
Приготовление: залейте рульку и заранее подготовленное мясо холодной водой и оставьте на 4-5 часов для маринования. Очищенные морковь и лук положите целиком в емкость. Добавьте лавровый лист, соль, различные специи на ваш вкус и горошек перца, затем вложите мясо. Налейте столько холодной воды, чтобы она полностью покрыла все ингредиенты. Холодец можно готовить как в обычной кастрюле на плите, так и в мультиварке.
При приготовлении в кастрюле сначала варите мясо без добавления овощей и специй на очень малом огне без крышки несколько часов, после чего добавьте овощи и специи и продолжайте варку еще один час. По завершении приготовления извлеките все мясо, остудите его, удалите кости и кожу. Процедите бульон. Распределите мясо по предварительно подготовленной тарелке для застывания холодца. Залейте его бульоном. В каждую порцию добавьте немного измельченного чеснока. Готовый холодец отправьте в холодильник на несколько часов для полного застывания.
Шарлотка с яблоками
Пироги — неотъемлемая часть любого русского застолья, и Старый Новый Год не исключение. Они могут быть с мясной, рыбной, грибной или овощной начинкой. Особое внимание уделяется форме пирогов: круглые символизируют солнце и новый жизненный цикл, треугольные — огонь и защиту от злых духов
Ингредиенты: яблоки, яйца, сахар, мука, разрыхлитель, ванилин, соль, пряности, сахарная пудра.
Приготовление: яблоки нарежьте на кубики, обсыпьте пряностями и тщательно перемешайте для равномерного распределения специй. В отдельной емкости соедините яйца, соль и сахар, затем взбейте их до образования пышной массы, используя миксер. В полученную яичную смесь добавьте ванилин и остывшее масло, перемешайте все лопаткой. Постепенно введите муку с разрыхлителем, избавляясь от комков.
Смажьте дно и стенки формы кусочком масла, равномерно распределите нарезанные яблоки по дну. Залейте сверху тесто и выпекайте в течение примерно 40 минут. После выпечки дайте пирогу немного остыть, извлеките его из формы и переверните так, чтобы яблоки оказались сверху. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой.
Вареники с сюрпризами
На праздничный стол в Старый Новый год принято угощать своих близких и друзей варениками с разными начинками, чтобы каждый знал, что его ожидает в следующем году
Ингредиенты: яйцо, мука, сливочное масло, молоко, растительное масло, картофель, соль.
Приготовление: отварите картофель. Чтобы приготовить тесто, смешайте в глубокой миске растительное масло, соль и яйцо и взбейте. Добавьте муку и замесите тесто. Накройте полотенцем и дайте полежать 20-30 минут. В готовый картофель добавьте горячее молоко, соль по вкусу, кусочек сливочного масла и приготовьте пюре.
Нарежьте тесто на кусочки, каждый из них обваляйте в муке. Раскатайте кусочки в форме круга и в центр выложите начинку из картофеля. Также в центр каждого кружка положите «сюрприз» для гадания среди гостей. Защипните и варите в кипящей воде до готовности.
Толкования к сюрпризам:
- длинная нитка – к путешествию;
- кольцо – к свадьбе;
- лавровый лист – к славе;
- монетка – к деньгам;
- перец – к острым ощущениям;
- сахар – к сладкой жизни;
- фасоль – к пополнению в семье.
Заливная рыба
Ингредиенты: любая рыба, лук, морковь, желатин, лавровый лист, перец с горошком, соль.
Приготовление: в кипящую воду киньте лавровый лист, горошины перца, очищенные целые лук и морковь. Положите рыбу, доведите до кипения, посолите. Убавьте огонь и варите до готовности рыбы. Выньте рыбу из готового бульона. Лук выбросите, а морковь оставьте для украшения.
Охладите часть бульона, растворите желатин. Оставшийся бульон процедите отдельно. Влейте растворенный желатин в бульон, перемешайте, уберите в холодильник, чтобы застыл. Разделите рыбу на кусочки, уберите кости. На застывший слой бульона выложите рыбу, разложите лимон, морковь, маслины, украсьте зеленью. Остальной бульон налейте сверху и отправьте в холодильник, чтобы полностью застыл.
Кутья
Кутья традиционно является неотъемлемой частью праздничного стола. Блюдо символизирует уважение к силам природы, плодородию и памяти ушедших предков. Добавление меда и мака наделяло блюдо дополнительными символическими значениями: мак ассоциировался с плодородием и спокойствием.
Ингредиенты: рис, мак, изюм, орехи, мед, вода, сахар
Приготовление: промойте рис и замочите на ночь. На следующий день смените воду и варите до полутора часов. Измельчите мак до состояния пасты. В готовый рис добавьте мак, изюм, орехи и мед. Поставьте кастрюлю с кутьей на слабый огонь и потушите 15 минут. Украсить блюдо можно орехами или фруктами.
Взвар (компот из сухофруктов)
В это время традиционно подают взвар, который занимает особое место среди праздничных блюд. Его также готовят на рождество и Крещение.
Ингредиенты: чернослив, курага, изюм, сушеные яблоки, натуральный мед.
Приготовление: кипятим три литра воды в кастрюле. В горячую воду закладываем чернослив, курагу, сушеные яблоки и даем настояться около четырех часов. Добавляем мед после того, как взвар остынет. Через час напиток будет готов.
Как правильно сервировать стол на Старый Новый год
Во время сервировки праздничного стола важно обратить внимание на цветовую композицию. Основными цветами, которые используются в этом случае, являются красный и золотой. Красный цвет символизирует радость, праздник и энергию, а золотой — богатство и процветание. Можно использовать красные и золотые салфетки, скатерть или даже посуду. На столе должны быть свечи Их можно разместить вдоль стола или на специальных подсвечниках. Зажженные свечи создадут атмосферу тепла и уюта во время праздничного ужина.
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