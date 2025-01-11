Акции «Мечел» вошли в антирейтинг худших ценных бумаг 2024 года

12 января 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Акции «Мечела» резко подешевели в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Акции холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска заняли третье место в топ-10 худших акций российских компаний по итогам 2024 года. В этом антирейтинге «Мечел» уступил лидеру топа — застройщику ГК «Самолет» и провайдеру платежных сервисов QIWI. Об этом сообщает РБК. «Снижение стоимости обычных и привилегированных акций компании „Мечел“ усилилось, в частности, после публикации новостей о значительном увеличении убытка за первое полугодие 2024 года. Также одна из структур холдинга попала в новый пакет санкций США», — пишет издание РБК. Отмечается, что «Мечел» не выплачивает дивиденды своим акционерам. Это делает его менее привлекательным для инвесторов по сравнению с другими металлургическими компаниями. Осенью прошлого года ценные бумаги «Мечел» вошли в рейтинг самых подешевевших за девять месяцев 2024 года. В октябре привилегированную акцию можно приобрести за 118,15 рублей, что ниже уровня января на 66,23%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акции холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска заняли третье место в топ-10 худших акций российских компаний по итогам 2024 года. В этом антирейтинге «Мечел» уступил лидеру топа — застройщику ГК «Самолет» и провайдеру платежных сервисов QIWI. Об этом сообщает РБК. «Снижение стоимости обычных и привилегированных акций компании „Мечел“ усилилось, в частности, после публикации новостей о значительном увеличении убытка за первое полугодие 2024 года. Также одна из структур холдинга попала в новый пакет санкций США», — пишет издание РБК. Отмечается, что «Мечел» не выплачивает дивиденды своим акционерам. Это делает его менее привлекательным для инвесторов по сравнению с другими металлургическими компаниями. Осенью прошлого года ценные бумаги «Мечел» вошли в рейтинг самых подешевевших за девять месяцев 2024 года. В октябре привилегированную акцию можно приобрести за 118,15 рублей, что ниже уровня января на 66,23%.