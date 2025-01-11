Акции «Мечел» вошли в антирейтинг худших ценных бумаг 2024 года

Акции холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска заняли третье место в топ-10 худших акций российских компаний по итогам 2024 года. В этом антирейтинге «Мечел» уступил лидеру топа — застройщику ГК «Самолет» и провайдеру платежных сервисов QIWI. Об этом сообщает РБК.
«Снижение стоимости обычных и привилегированных акций компании „Мечел“ усилилось, в частности, после публикации новостей о значительном увеличении убытка за первое полугодие 2024 года. Также одна из структур холдинга попала в новый пакет санкций США», — пишет издание РБК.
Отмечается, что «Мечел» не выплачивает дивиденды своим акционерам. Это делает его менее привлекательным для инвесторов по сравнению с другими металлургическими компаниями.
Осенью прошлого года ценные бумаги «Мечел» вошли в рейтинг самых подешевевших за девять месяцев 2024 года. В октябре привилегированную акцию можно приобрести за 118,15 рублей, что ниже уровня января на 66,23%.
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