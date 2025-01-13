В США назвали чертовски хорошим конкурентом знаменитого теннисиста из РФ

Тренер Кэхилл: теннисист Медведев чертовски хороший игрок и соперник
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев — один из трех теннисистов России, победивших на турнире Большого шлема
Медведев — один из трех теннисистов России, победивших на турнире Большого шлема Фото:

Мастерство российского теннисиста Даниила Медведева крайне высоко оценили в США, назвав его чертовски хорошим игроком и соперником. С такой оценкой выступил американский тренер одного из соперников россиянина Даррен Кэхилл.

«У него будет еще много шансов... Он чертовски хороший игрок и соперник. Его теннисный IQ такой же хороший, как и у любого другого», — сказал о Медведеве Кэхилл, тренер Янника Синнер. Его слова передает Associated Press.

Медведев возвращается на корты Мельбурн-парка, где год назад был на грани завоевания своей второй победы на турнирах Большого шлема. В финале он выиграл два первых сета против Синнера, однако уступил в пяти. Во вторник россиянин проведет свой матч первого круга против 20-летнего Касидита Самрея из Таиланда.

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что Медведев во второй раз стал отцом. В своих соцсетях пятая ракетка мира опубликовал фото, сделанную в роддоме. На ней запечатлена его дочь Алиса и новорожденный ребенок.

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Мастерство российского теннисиста Даниила Медведева крайне высоко оценили в США, назвав его чертовски хорошим игроком и соперником. С такой оценкой выступил американский тренер одного из соперников россиянина Даррен Кэхилл. «У него будет еще много шансов... Он чертовски хороший игрок и соперник. Его теннисный IQ такой же хороший, как и у любого другого», — сказал о Медведеве Кэхилл, тренер Янника Синнер. Его слова передает Associated Press. Медведев возвращается на корты Мельбурн-парка, где год назад был на грани завоевания своей второй победы на турнирах Большого шлема. В финале он выиграл два первых сета против Синнера, однако уступил в пяти. Во вторник россиянин проведет свой матч первого круга против 20-летнего Касидита Самрея из Таиланда. Ранее «Национальная служба новостей» писала, что Медведев во второй раз стал отцом. В своих соцсетях пятая ракетка мира опубликовал фото, сделанную в роддоме. На ней запечатлена его дочь Алиса и новорожденный ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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