В США назвали чертовски хорошим конкурентом знаменитого теннисиста из РФ

Мастерство российского теннисиста Даниила Медведева крайне высоко оценили в США, назвав его чертовски хорошим игроком и соперником. С такой оценкой выступил американский тренер одного из соперников россиянина Даррен Кэхилл.
«У него будет еще много шансов... Он чертовски хороший игрок и соперник. Его теннисный IQ такой же хороший, как и у любого другого», — сказал о Медведеве Кэхилл, тренер Янника Синнер. Его слова передает Associated Press.
Медведев возвращается на корты Мельбурн-парка, где год назад был на грани завоевания своей второй победы на турнирах Большого шлема. В финале он выиграл два первых сета против Синнера, однако уступил в пяти. Во вторник россиянин проведет свой матч первого круга против 20-летнего Касидита Самрея из Таиланда.
Ранее «Национальная служба новостей» писала, что Медведев во второй раз стал отцом. В своих соцсетях пятая ракетка мира опубликовал фото, сделанную в роддоме. На ней запечатлена его дочь Алиса и новорожденный ребенок.
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