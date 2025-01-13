13 января 2025

Бастрыкин требует возбудить дело после зверского нападения пса в Екатеринбурге

Нападение боевой собаки на девушку в Екатеринбурге дошло до руководства СК
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин также потребовал доклад от свердловского СК
Александр Бастрыкин также потребовал доклад от свердловского СК Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как стаффорд (боевая порода собак) искусал девушку в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале «Следкома».

Об инциденте стало известно на следующий день после нападения 12 января. Девушку искусали у дома на ул. Викулова, 65. Пострадавшей пришлось самой отбиваться от пса. Она говорила, что иначе собака прокусила бы ей шею. Хозяева стаффорда не попытались помочь и отказались возместить ущерб. Питомец гулял без намордника.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как стаффорд (боевая порода собак) искусал девушку в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание и. о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале «Следкома». Об инциденте стало известно на следующий день после нападения 12 января. Девушку искусали у дома на ул. Викулова, 65. Пострадавшей пришлось самой отбиваться от пса. Она говорила, что иначе собака прокусила бы ей шею. Хозяева стаффорда не попытались помочь и отказались возместить ущерб. Питомец гулял без намордника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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