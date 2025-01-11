11 января 2025
10 января 2025

«Прокусил бы шею»: в Екатеринбурге боевой пес накинулся на девушку. Фото, видео

На ВИЗе в Екатеринбурге стаффорд набросился девушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевой пес гуляет без намордника (архивное фото)
Боевой пес гуляет без намордника (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на девушку напал стаффорд (боевая порода собак) и искусал ей все тело возле дома на ул. Викулова, 65. Пострадавшей пришлось самой отбиваться от пса, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Хозяева живут во втором подъезде. Всегда гуляют без намордника. Даже не пытались оттащить собаку. Девушка шла никак не провоцировав и вдруг стаффорд без намордника сбил с ног накинулся на нее», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Из скриншотов переписки пострадавшей следует, что собака искусала ей все тело. «Я сама вырвалась от этой собаки. Если бы я неправильно действовала, мне бы она просто прокусила шею, а хозяйка бы так и стояла в стороне», — заключила в переписке девушка, на которую напал пес.

Хозяева заявили маме пострадавшей, что их породе не нужно носить намордник и у собаки стоят все прививки. По словам девушки, владельцам стаффорда все равно и они даже не предложили возместить ущерб за лекарства и порванную одежду.

Пострадавшая пока не добилась от хозяев собаки возмещения ущерба
Пострадавшая пока не добилась от хозяев собаки возмещения ущерба
Фото:
Девушке пришлось отменить рейс из Екатеринбурга после случившегося
Девушке пришлось отменить рейс из Екатеринбурга после случившегося
Фото:

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на девушку напал стаффорд (боевая порода собак) и искусал ей все тело возле дома на ул. Викулова, 65. Пострадавшей пришлось самой отбиваться от пса, сообщили очевидцы в соцсетях. «Хозяева живут во втором подъезде. Всегда гуляют без намордника. Даже не пытались оттащить собаку. Девушка шла никак не провоцировав и вдруг стаффорд без намордника сбил с ног накинулся на нее», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Из скриншотов переписки пострадавшей следует, что собака искусала ей все тело. «Я сама вырвалась от этой собаки. Если бы я неправильно действовала, мне бы она просто прокусила шею, а хозяйка бы так и стояла в стороне», — заключила в переписке девушка, на которую напал пес. Хозяева заявили маме пострадавшей, что их породе не нужно носить намордник и у собаки стоят все прививки. По словам девушки, владельцам стаффорда все равно и они даже не предложили возместить ущерб за лекарства и порванную одежду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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