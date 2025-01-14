Армии России и Белоруссии начали учения по отражению военных угроз

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В Минске пройдут учения армии России и Белоруссии
В Минске пройдут учения армии России и Белоруссии Фото:

В Минске стартовала совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России. Основная цель учений — повышение обороноспособности Союзного государства и подготовка к стратегическим маневрам. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

«В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)», — написали в telegram-канале белорусского ведомства. Тренировка посвящена разработке методов принятия решений по применению группировок войск в интересах военной безопасности.

С 14 по 16 января участники учений будут прорабатывать различные варианты использования сил в ходе совместных действий. Кроме того, тренировка является частью подготовки к запланированному на текущий год стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет на территории Белоруссии.

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В Минске стартовала совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России. Основная цель учений — повышение обороноспособности Союзного государства и подготовка к стратегическим маневрам. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси. «В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)», — написали в telegram-канале белорусского ведомства. Тренировка посвящена разработке методов принятия решений по применению группировок войск в интересах военной безопасности. С 14 по 16 января участники учений будут прорабатывать различные варианты использования сил в ходе совместных действий. Кроме того, тренировка является частью подготовки к запланированному на текущий год стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет на территории Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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