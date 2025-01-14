Армии России и Белоруссии начали учения по отражению военных угроз

В Минске стартовала совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Белоруссии и России. Основная цель учений — повышение обороноспособности Союзного государства и подготовка к стратегическим маневрам. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.
«В интересах повышения обороноспособности Союзного государства в Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил)», — написали в telegram-канале белорусского ведомства. Тренировка посвящена разработке методов принятия решений по применению группировок войск в интересах военной безопасности.
С 14 по 16 января участники учений будут прорабатывать различные варианты использования сил в ходе совместных действий. Кроме того, тренировка является частью подготовки к запланированному на текущий год стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет на территории Белоруссии.
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