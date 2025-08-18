Перехваченный БПЛА упал на территорию Смоленской АЭС, повреждены окна в здании

Повреждения не повлияли на функционирование Смоленской АЭС (архивное фото)
В ночь на 17 августа перехваченный БПЛА упал на территорию Смоленской АЭС. При падении беспилотника произошла детонация, в результате чего были повреждены несколько окон в здании энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба электростанции.

«При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока», — говорится в официальном telegram-канале АЭС. Дрон был нейтрализован техническими средствами рядом с третьим энергоблоком станции.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения носят незначительный характер и не повлияли на функционирование Смоленской АЭС. На данный момент все три энергоблока продолжают работу в штатном режиме, суммарная мощность станции составляет 2 982 мегаватт. Показатели радиационного фона остались в пределах естественных значений и не изменялись после происшествия.

