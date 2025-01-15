Строительство железной дороги через Крым обойдется в 160 миллиардов рублей

15 января 2025 в 19:00 Размер текста - 17 +

Стройку железной дороги в Крым через новые регионы оценили в 90-160 млрд рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Строительство железной дороги, которая свяжет Крым и центральную часть России через новые регионы, будет стоить 90-160 млрд рублей. Такую цену назвал резидент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Общая стоимость проекта варьируется от 90 до 160 миллиардов рублей», — рассказал Иванкин. Его слова передает РИА Новости. Эксперт отметил, что в эту сумму входит стоимость восстановления некоторых участков и строительства соединительных ветвей. «Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область», — рассказал Иванкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство железной дороги, которая свяжет Крым и центральную часть России через новые регионы, будет стоить 90-160 млрд рублей. Такую цену назвал резидент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Общая стоимость проекта варьируется от 90 до 160 миллиардов рублей», — рассказал Иванкин. Его слова передает РИА Новости. Эксперт отметил, что в эту сумму входит стоимость восстановления некоторых участков и строительства соединительных ветвей. «Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область», — рассказал Иванкин.