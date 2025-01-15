Строительство железной дороги через Крым обойдется в 160 миллиардов рублей

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Виды Краснокамска. Пермь, рельсы, железная дорога
Стройку железной дороги в Крым через новые регионы оценили в 90-160 млрд рублей Фото:

Строительство железной дороги, которая свяжет Крым и центральную часть России через новые регионы, будет стоить 90-160 млрд рублей. Такую цену назвал резидент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

«Общая стоимость проекта варьируется от 90 до 160 миллиардов рублей», — рассказал Иванкин. Его слова передает РИА Новости. Эксперт отметил, что в эту сумму входит стоимость восстановления некоторых участков и строительства соединительных ветвей. «Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область», — рассказал Иванкин.

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Строительство железной дороги, которая свяжет Крым и центральную часть России через новые регионы, будет стоить 90-160 млрд рублей. Такую цену назвал резидент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Общая стоимость проекта варьируется от 90 до 160 миллиардов рублей», — рассказал Иванкин. Его слова передает РИА Новости. Эксперт отметил, что в эту сумму входит стоимость восстановления некоторых участков и строительства соединительных ветвей. «Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область», — рассказал Иванкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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