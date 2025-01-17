Почти миллион килограммов фруктов и овощей ввезли в Челябинск в январе 2025 года

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Михайловский рынок. Тюмень, овощи, фрукты, рынок, рынок михайловский, михайловский рынок
От всех поступивших партий овощей и фруктов были отобраны пробы Фото:

За две недели 2025 года в Челябинскую область было ввезено более 700 тонн (700 000 килограммов — прим. URA.RU) овощей и фруктов. Вся продукция соответствует требованиям безопасности, сообщили 17 января URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В январе в Челябинскую область ввезено более 700 тонн овощей и фруктов, всего 37 партий продукции растительного происхождения. После проведенных исследований были приняты решения о разрешении выпуска растительной продукции в оборот», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Фрукты и овощи завезли в Челябинскую область из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, а также Ирана и Китая. Из Узбекистана в Челябинскую область поступило 200 тонн капусты, винограда, хурмы, лимона. Из Китая — 151 тонна мандаринов, киви, груш, питахайи, винограда, хурмы, чеснока. Из Таджикистана был завезен виноград (19 тонн), из Азербайджана — хурма (128 тонн), из Ирана — сладкий перец (14 тонн). В партию казахстанской продукции вошли мандарины, виноград, капуста, манго, помело, ананасы, питахайя и репчатый лук (всего — 156 тонн). Из Киргизии и Грузии ввезена капуста (22 тонны) и лавровый лист (19 тонн), соответственно.

Импорт растительной продукции в Челябинскую область с 2023 года снизился на 31%, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора. В 2024 году снизился экспорт не только растительной продукции, но и других товаров.

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За две недели 2025 года в Челябинскую область было ввезено более 700 тонн (700 000 килограммов — прим. URA.RU) овощей и фруктов. Вся продукция соответствует требованиям безопасности, сообщили 17 января URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В январе в Челябинскую область ввезено более 700 тонн овощей и фруктов, всего 37 партий продукции растительного происхождения. После проведенных исследований были приняты решения о разрешении выпуска растительной продукции в оборот», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Фрукты и овощи завезли в Челябинскую область из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, а также Ирана и Китая. Из Узбекистана в Челябинскую область поступило 200 тонн капусты, винограда, хурмы, лимона. Из Китая — 151 тонна мандаринов, киви, груш, питахайи, винограда, хурмы, чеснока. Из Таджикистана был завезен виноград (19 тонн), из Азербайджана — хурма (128 тонн), из Ирана — сладкий перец (14 тонн). В партию казахстанской продукции вошли мандарины, виноград, капуста, манго, помело, ананасы, питахайя и репчатый лук (всего — 156 тонн). Из Киргизии и Грузии ввезена капуста (22 тонны) и лавровый лист (19 тонн), соответственно. Импорт растительной продукции в Челябинскую область с 2023 года снизился на 31%, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора. В 2024 году снизился экспорт не только растительной продукции, но и других товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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