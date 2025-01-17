Вишня с мраморной говядиной и бургер-мерседес: в Челябинске открылось новое кафе

В Челябинске открылась новая бургерная Homies
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В Челябинске открылась новая крафтовая бургерная (архивное фото)
В Челябинске открылась новая крафтовая бургерная (архивное фото) Фото:

В центре Челябинска открылось заведение Homies, где подают кофе и крафтовые бургеры. В меню представили авторские варианты фаст-фуда, сэндвичи и поке.

«Мерседес в мире бургеров на четырех американских тостах Харрис. Рекомендуем брать на двоих, в одного тяжело осилить», — сообщается в карточке одного из блюд на сайте заведения.

В меню можно встретить бургеры с цыпленком и ананасом, «Грибоедов» с шампиньонами, «Вишневый» с одноименным соусом из ягод, а также бургер с креветками и беконом. Закуски дополнили картофелем фри «Энимал Стайл» — стандартный стрит-фуд подается под соусом, беконом, хрустящим луком и сыром. В числе салатов — цезарь с креветками или цыпленком и такие же варианты поке.

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В центре Челябинска открылось заведение Homies, где подают кофе и крафтовые бургеры. В меню представили авторские варианты фаст-фуда, сэндвичи и поке. «Мерседес в мире бургеров на четырех американских тостах Харрис. Рекомендуем брать на двоих, в одного тяжело осилить», — сообщается в карточке одного из блюд на сайте заведения. В меню можно встретить бургеры с цыпленком и ананасом, «Грибоедов» с шампиньонами, «Вишневый» с одноименным соусом из ягод, а также бургер с креветками и беконом. Закуски дополнили картофелем фри «Энимал Стайл» — стандартный стрит-фуд подается под соусом, беконом, хрустящим луком и сыром. В числе салатов — цезарь с креветками или цыпленком и такие же варианты поке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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