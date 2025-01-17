Вишня с мраморной говядиной и бургер-мерседес: в Челябинске открылось новое кафе

В центре Челябинска открылось заведение Homies, где подают кофе и крафтовые бургеры. В меню представили авторские варианты фаст-фуда, сэндвичи и поке.
«Мерседес в мире бургеров на четырех американских тостах Харрис. Рекомендуем брать на двоих, в одного тяжело осилить», — сообщается в карточке одного из блюд на сайте заведения.
В меню можно встретить бургеры с цыпленком и ананасом, «Грибоедов» с шампиньонами, «Вишневый» с одноименным соусом из ягод, а также бургер с креветками и беконом. Закуски дополнили картофелем фри «Энимал Стайл» — стандартный стрит-фуд подается под соусом, беконом, хрустящим луком и сыром. В числе салатов — цезарь с креветками или цыпленком и такие же варианты поке.
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