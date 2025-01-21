Посол раскрыл, сколько россиян еще находится в заложниках у ХАМАС

В заложниках у палестинского движения ХАМАС до сих пор могут находиться несколько десятков граждан России. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Несколько десятков [соотечественников] есть [на территории сектора Газа]. Есть и гуманитарные случаи, над которыми мы работаем», — заявил Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
Он добавил, что среди заложников есть больные, в том числе один человек с тяжелым заболеванием. Россия делает все возможное, чтобы эвакуировать его из Газы и отправить на родину. Также посол добавил, что есть и другие случаи — речь идет о нескольких десятках палестинцев с российским гражданством.
В список на обмен пленными попал и Александр Труфанов. Его должны вернуть в Россию в течение трех-четырех недель. Мужчину взяли в заложники еще в 2023 году.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми попросил российскую сторону помочь в восстановлении сектора Газа. Движение рассматривает РФ как дружескую страну. Также Москва может поддержать соблюдение мирного соглашения между сектором Газа и Израилем.
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