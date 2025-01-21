Посол раскрыл, сколько россиян еще находится в заложниках у ХАМАС

Посол РФ Викторов: в заложниках у ХАМАС находятся десятки россиян
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Боевики ХАМАС держат в заложниках десятки россиян
Боевики ХАМАС держат в заложниках десятки россиян Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В заложниках у палестинского движения ХАМАС до сих пор могут находиться несколько десятков граждан России. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. 

«Несколько десятков [соотечественников] есть [на территории сектора Газа]. Есть и гуманитарные случаи, над которыми мы работаем», — заявил Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что среди заложников есть больные, в том числе один человек с тяжелым заболеванием. Россия делает все возможное, чтобы эвакуировать его из Газы и отправить на родину. Также посол добавил, что есть и другие случаи — речь идет о нескольких десятках палестинцев с российским гражданством.

В список на обмен пленными попал и Александр Труфанов. Его должны вернуть в Россию в течение трех-четырех недель. Мужчину взяли в заложники еще в 2023 году. 

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми попросил российскую сторону помочь в восстановлении сектора Газа. Движение рассматривает РФ как дружескую страну. Также Москва может поддержать соблюдение мирного соглашения между сектором Газа и Израилем. 

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В заложниках у палестинского движения ХАМАС до сих пор могут находиться несколько десятков граждан России. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.  «Несколько десятков [соотечественников] есть [на территории сектора Газа]. Есть и гуманитарные случаи, над которыми мы работаем», — заявил Викторов в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что среди заложников есть больные, в том числе один человек с тяжелым заболеванием. Россия делает все возможное, чтобы эвакуировать его из Газы и отправить на родину. Также посол добавил, что есть и другие случаи — речь идет о нескольких десятках палестинцев с российским гражданством. В список на обмен пленными попал и Александр Труфанов. Его должны вернуть в Россию в течение трех-четырех недель. Мужчину взяли в заложники еще в 2023 году.  Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми попросил российскую сторону помочь в восстановлении сектора Газа. Движение рассматривает РФ как дружескую страну. Также Москва может поддержать соблюдение мирного соглашения между сектором Газа и Израилем. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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