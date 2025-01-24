Не хватало лишь прав на самолет: магнитогорец ответит в суде за покупку прав почти на все категории

В Магнитогорске (Челябинская область) местного жителя будут судить за использование поддельного водительского удостоверения с почти всеми открытыми категориями. Ему не хватало, пожалуй, только категории на управление самолетом. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что дело направлено в суд.
«Обвиняемый в интернете переслал неустановленному лицу свою фотографию и паспортные данные, получив взамен по почте за 100 тысяч рублей подложное водительское удостоверение на свое имя категорий В, В1, С, С1, СЕ, СЕ1, М», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. После с фальшивым документом он садился за руль.
Разоблачить обман смогли сотрудники ГАИ. При остановке они обнаружили факт подделки. Было установлено, что ранее водитель уже привлекался за подобное преступление. Сейчас мужчину вновь ждет суд.
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