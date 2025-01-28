Челябинцы в соцсетях обсуждают новое объявление в общественном транспорте. Фото

Пассажиров челябинских трамваев просят оплачивать проезд только на остановках
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое объявление заметили пассажиры трамваев
Новое объявление заметили пассажиры трамваев Фото:

Пассажиры трамваев в Челябинске заметили новое объявление в вагонах, согласно которому оплачивать проезд наличными теперь можно только на остановках. Об этом 28 января в соцсети сообщили очевидцы. Нововведение, возможно, связано с ДТП на проспекте Победы 20 января, где пострадал ребенок. 

«Заметил во многих вагонах появились данные объявления [Оплата наличными производится только на остановке. Водителя во время движения просьба не отвлекать!!!]. Скорее всего, из-за ДТП [с трамваем№] 22, когда со слов водителя его отвлекли карточкой, которая якобы не сработала», — написал Дмитрий Р. в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». К посту автор приложил фото объявления из разных вагонов. 

Комментаторы под постом поделились своим мнением, что водитель вообще не должна обилечивать пассажиров. «А на остановках что внимание не нужно?» — говорит Ева А. «Нужно кондукторов в штат набирать, а не объявления вешать», — добавляет Александр Ю. 

Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу ООО «ЧелябГЭТ». Ответ будет опубликован после получения. 

В Челябинске 20 января трамвай №22 на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Со слов 63-летней женщины-водителя, она отвлеклась на обилечивание пассажиров. В аварии серьезно пострадал 15-летний мальчик. В академическом лицее №95, где учится ребенок, объявлен сбор средств на лечение и реабилитацию ребенка. 

Вот такие объявления заметили пассажиры в трамваях
Вот такие объявления заметили пассажиры в трамваях
Фото:

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Пассажиры трамваев в Челябинске заметили новое объявление в вагонах, согласно которому оплачивать проезд наличными теперь можно только на остановках. Об этом 28 января в соцсети сообщили очевидцы. Нововведение, возможно, связано с ДТП на проспекте Победы 20 января, где пострадал ребенок.  «Заметил во многих вагонах появились данные объявления [Оплата наличными производится только на остановке. Водителя во время движения просьба не отвлекать!!!]. Скорее всего, из-за ДТП [с трамваем№] 22, когда со слов водителя его отвлекли карточкой, которая якобы не сработала», — написал Дмитрий Р. в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». К посту автор приложил фото объявления из разных вагонов.  Комментаторы под постом поделились своим мнением, что водитель вообще не должна обилечивать пассажиров. «А на остановках что внимание не нужно?» — говорит Ева А. «Нужно кондукторов в штат набирать, а не объявления вешать», — добавляет Александр Ю.  Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу ООО «ЧелябГЭТ». Ответ будет опубликован после получения.  В Челябинске 20 января трамвай №22 на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Со слов 63-летней женщины-водителя, она отвлеклась на обилечивание пассажиров. В аварии серьезно пострадал 15-летний мальчик. В академическом лицее №95, где учится ребенок, объявлен сбор средств на лечение и реабилитацию ребенка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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