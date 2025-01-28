Пассажиры трамваев в Челябинске заметили новое объявление в вагонах, согласно которому оплачивать проезд наличными теперь можно только на остановках. Об этом 28 января в соцсети сообщили очевидцы. Нововведение, возможно, связано с ДТП на проспекте Победы 20 января, где пострадал ребенок.
«Заметил во многих вагонах появились данные объявления [Оплата наличными производится только на остановке. Водителя во время движения просьба не отвлекать!!!]. Скорее всего, из-за ДТП [с трамваем№] 22, когда со слов водителя его отвлекли карточкой, которая якобы не сработала», — написал Дмитрий Р. в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». К посту автор приложил фото объявления из разных вагонов.
Комментаторы под постом поделились своим мнением, что водитель вообще не должна обилечивать пассажиров. «А на остановках что внимание не нужно?» — говорит Ева А. «Нужно кондукторов в штат набирать, а не объявления вешать», — добавляет Александр Ю.
Редакция URA.RU обратилась с запросом в пресс-службу ООО «ЧелябГЭТ». Ответ будет опубликован после получения.
В Челябинске 20 января трамвай №22 на скорости влетел в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Со слов 63-летней женщины-водителя, она отвлеклась на обилечивание пассажиров. В аварии серьезно пострадал 15-летний мальчик. В академическом лицее №95, где учится ребенок, объявлен сбор средств на лечение и реабилитацию ребенка.
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