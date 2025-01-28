УФАС запретило кафе в Челябинске называть пиццу в честь другого известного бара

Челябинское УФАС заставило кафе переименовать пиццу, названную «Камакура»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинское кафе назвало пиццу в честь популярного рестобара «Камакура»
Челябинское кафе назвало пиццу в честь популярного рестобара «Камакура» Фото:

В Челябинске кафе Al Abbos заставили удалить наименование пиццы «Камакура» и «Камакура VIP», которые повторяли название популярного рестобара. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, кафе не имеет отношения к заведению.

«Кафе Al Abbos разместило пиццу с наименованием „Камакура“ и „Камакура VIP“. Такие действия могут указывать на причастность к известному рестобару „Камакура“. После предупреждения кафе удалило данную информацию», — сообщили URA.RU в УФАС.

Две точки заведения расположены в качестве пристроек на остановочных комплексах. Еще одна — расположена как пристрой к торговому дому.

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В Челябинске кафе Al Abbos заставили удалить наименование пиццы «Камакура» и «Камакура VIP», которые повторяли название популярного рестобара. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, кафе не имеет отношения к заведению. «Кафе Al Abbos разместило пиццу с наименованием „Камакура“ и „Камакура VIP“. Такие действия могут указывать на причастность к известному рестобару „Камакура“. После предупреждения кафе удалило данную информацию», — сообщили URA.RU в УФАС. Две точки заведения расположены в качестве пристроек на остановочных комплексах. Еще одна — расположена как пристрой к торговому дому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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