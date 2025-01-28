УФАС запретило кафе в Челябинске называть пиццу в честь другого известного бара

В Челябинске кафе Al Abbos заставили удалить наименование пиццы «Камакура» и «Камакура VIP», которые повторяли название популярного рестобара. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС, кафе не имеет отношения к заведению.
«Кафе Al Abbos разместило пиццу с наименованием „Камакура“ и „Камакура VIP“. Такие действия могут указывать на причастность к известному рестобару „Камакура“. После предупреждения кафе удалило данную информацию», — сообщили URA.RU в УФАС.
Две точки заведения расположены в качестве пристроек на остановочных комплексах. Еще одна — расположена как пристрой к торговому дому.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!