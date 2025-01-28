28 января 2025

ФСБ пресекла попытку военного совершить теракт на объекте ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемому грозит внушительный срок
Подозреваемому грозит внушительный срок Фото:

В Подмосковье предотвращен теракт на военном объекте противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Суд санкционировал арест 20-летнего солдата-контрактника Владислава Бадареева, который планировал поджог в части, защищающей небо над столичным регионом. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Действия Владислава Бадареева, проникшегося националистической идеологией, следствие квалифицировало как приготовление к теракту, публичные призывы к террористической деятельности и реабилитацию нацизма», — сообщает «Коммерсант». Подозреваемому может грозить внушительный тюремный срок.

Следствие установило, что Бадареев проникся экстремистскими идеями и планировал свои действия как форму протеста против действующей власти. Ответственные органы оперативно среагировали на угрозу, что позволило предотвратить возможные жертвы и разрушения на стратегически важном объекте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.

Ранее сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге. Им предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору. Силовики считают, что подростки готовились взорвать жилую многоэтажку. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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В Подмосковье предотвращен теракт на военном объекте противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Суд санкционировал арест 20-летнего солдата-контрактника Владислава Бадареева, который планировал поджог в части, защищающей небо над столичным регионом. Об этом сообщил «Коммерсант». «Действия Владислава Бадареева, проникшегося националистической идеологией, следствие квалифицировало как приготовление к теракту, публичные призывы к террористической деятельности и реабилитацию нацизма», — сообщает «Коммерсант». Подозреваемому может грозить внушительный тюремный срок. Следствие установило, что Бадареев проникся экстремистскими идеями и планировал свои действия как форму протеста против действующей власти. Ответственные органы оперативно среагировали на угрозу, что позволило предотвратить возможные жертвы и разрушения на стратегически важном объекте. Корреспондент URA.RU направил запрос в ФСБ России. Ответ ожидается. Ранее сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге. Им предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору. Силовики считают, что подростки готовились взорвать жилую многоэтажку. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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