28 января 2025

Пассажиры на сутки застряли в аэропорту Екатеринбурга из-за мощного снегопада

Пассажиры рейса Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту из-за стихии
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово, зима
Самолет не смог долететь до Кольцово Фото:

Пассажиры ночного рейса FZ-980 Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту Кольцово. Вылет перенесли из-за того, что самолет не смог долететь до уральской столицы в связи с мощным снегопадом и приземлился в Уфе, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Кольцово.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться 29 января в 02:35, однако его задержали до 23:05. На данный момент Кольцово принимает и отправляет воздушные судна в штатном режиме.

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Пассажиры ночного рейса FZ-980 Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту Кольцово. Вылет перенесли из-за того, что самолет не смог долететь до уральской столицы в связи с мощным снегопадом и приземлился в Уфе, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Кольцово. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться 29 января в 02:35, однако его задержали до 23:05. На данный момент Кольцово принимает и отправляет воздушные судна в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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