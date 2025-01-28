Пассажиры на сутки застряли в аэропорту Екатеринбурга из-за мощного снегопада

Пассажиры рейса Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту из-за стихии

29 января 2025 в 09:46 Размер текста - 17 +

Самолет не смог долететь до Кольцово Фото: Размик Закарян © URA.RU Пассажиры ночного рейса FZ-980 Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту Кольцово. Вылет перенесли из-за того, что самолет не смог долететь до уральской столицы в связи с мощным снегопадом и приземлился в Уфе, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Кольцово. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться 29 января в 02:35, однако его задержали до 23:05. На данный момент Кольцово принимает и отправляет воздушные судна в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры ночного рейса FZ-980 Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту Кольцово. Вылет перенесли из-за того, что самолет не смог долететь до уральской столицы в связи с мощным снегопадом и приземлился в Уфе, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Кольцово. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться 29 января в 02:35, однако его задержали до 23:05. На данный момент Кольцово принимает и отправляет воздушные судна в штатном режиме.