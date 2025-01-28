Пассажиры на сутки застряли в аэропорту Екатеринбурга из-за мощного снегопада

Пассажиры ночного рейса FZ-980 Екатеринбург — Дубай на сутки застряли в аэропорту Кольцово. Вылет перенесли из-за того, что самолет не смог долететь до уральской столицы в связи с мощным снегопадом и приземлился в Уфе, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Сегодня ночью следовавший к нам борт Flydubai ушел на запасной аэродром в Уфу. Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями. Аэропорт работает штатно, остальные рейсы прибыли ночью по расписанию», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Кольцово.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был отправиться 29 января в 02:35, однако его задержали до 23:05. На данный момент Кольцово принимает и отправляет воздушные судна в штатном режиме.
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