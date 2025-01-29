Масштабный ремонт за сотни миллионов завершили в двух свердловских школах. Фото

29 января 2025 в 20:36 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина оценила ремонт учреждений Фото: управление информполитики Свердловской области В Свердловской области завершили капитальный ремонт двух образовательных учреждений — школы №55 в Талице и лицея №5 в Камышлове. На работы было выделено более 400 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Реконструкцию проверила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, рассказали в управлении информполитики. «Я помню, как несколько лет назад мы приехали в Талицу с губернатором Евгением Куйвашевым, посмотрели эту школу и пришли к единому мнению — обязательно нужно ремонтировать. Вот и завершился капитальный ремонт, и он действительно был капитальным, потому что здесь поменяли все — от фундамента до крыши. Школа сегодня, действительно, как новая. Хочу отметить то, как ответственно к выполнению ремонта подошло руководство муниципалитета», — сказала Бабушкина. Деньги на ремонт выделили в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования». В талицкой школе №55, построенной в 1969 году, в ходе ремонта обновили спортивные залы, столовую, а также здесь появились издательский центр и телестудия. Лицей №5 в Камышлове, основанный в 1938 году, тоже прошел масштабное обновление. Помимо восстановления фасадов и инженерных систем, после ремонта в лицее открылись новые учебные программы, включая курсы 3D-моделирования и беспилотной техники. Фото: управление информполитики Свердловской области Фото: управление информполитики Свердловской области ? Фото: управление информполитики Свердловской области ? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области завершили капитальный ремонт двух образовательных учреждений — школы №55 в Талице и лицея №5 в Камышлове. На работы было выделено более 400 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Реконструкцию проверила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, рассказали в управлении информполитики. «Я помню, как несколько лет назад мы приехали в Талицу с губернатором Евгением Куйвашевым, посмотрели эту школу и пришли к единому мнению — обязательно нужно ремонтировать. Вот и завершился капитальный ремонт, и он действительно был капитальным, потому что здесь поменяли все — от фундамента до крыши. Школа сегодня, действительно, как новая. Хочу отметить то, как ответственно к выполнению ремонта подошло руководство муниципалитета», — сказала Бабушкина. Деньги на ремонт выделили в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования». В талицкой школе №55, построенной в 1969 году, в ходе ремонта обновили спортивные залы, столовую, а также здесь появились издательский центр и телестудия. Лицей №5 в Камышлове, основанный в 1938 году, тоже прошел масштабное обновление. Помимо восстановления фасадов и инженерных систем, после ремонта в лицее открылись новые учебные программы, включая курсы 3D-моделирования и беспилотной техники.