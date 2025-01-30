СК начал проверку по факту насилия над лежачими пациентами в больнице Петербурга

СК начал проверку после видео избиения лежачих пациентов в больнице Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах издевательств в больнице
Александр Бастрыкин поручил Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах издевательств в больнице Фото:

В социальных сетях появилось видео из одной из больниц Санкт-Петербурга, на котором запечатлено, как медбрат применяет физическое насилие к лежачим пациентам. Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начало проверку по признакам преступления, которое касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СК РФ.

«Посетители одной из больниц Санкт-Петербурга опубликовали в соцмедиа видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их. Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по признакам преступления, касающегося оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает Следственный комитет Российской Федерации в официальном telegram-канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. В зависимости от результатов проверки, медбрату могут быть предъявлены обвинения.

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В социальных сетях появилось видео из одной из больниц Санкт-Петербурга, на котором запечатлено, как медбрат применяет физическое насилие к лежачим пациентам. Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начало проверку по признакам преступления, которое касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СК РФ. «Посетители одной из больниц Санкт-Петербурга опубликовали в соцмедиа видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их. Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по признакам преступления, касающегося оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает Следственный комитет Российской Федерации в официальном telegram-канале. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. В зависимости от результатов проверки, медбрату могут быть предъявлены обвинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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