СК начал проверку по факту насилия над лежачими пациентами в больнице Петербурга

В социальных сетях появилось видео из одной из больниц Санкт-Петербурга, на котором запечатлено, как медбрат применяет физическое насилие к лежачим пациентам. Следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начало проверку по признакам преступления, которое касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СК РФ.
«Посетители одной из больниц Санкт-Петербурга опубликовали в соцмедиа видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их. Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по признакам преступления, касающегося оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщает Следственный комитет Российской Федерации в официальном telegram-канале.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. В зависимости от результатов проверки, медбрату могут быть предъявлены обвинения.
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