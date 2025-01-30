В Челябинской области сотрудники полиции задержали ОПГ, промышлявшую незаконной охотой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, в группу входило пять человек. Не имея разрешения, они добывали дичь и сбывали мясо.
«Участники организованной группы с октября прошлого года в целях получения финансовой выгоды осуществляли охоту на диких животных — кабана, лося и косулю. При этом злоумышленники не имели специального разрешения на данную деятельность», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сложность вызывало то, что ОПГ отстреливала животных на территории нескольких муниципалитетов региона. Над делом работали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из следственного отдела ОМВД России по Каслинскому району при силовой поддержке спецподразделений ОМОН и СОБР. Благодаря грамотному взаимодействию охотников удалось задержать.
«Оперативниками проведено 15 обысков, в том числе у лиц, приобретших мясо. Полицейские изъяли четыре единицы охотничьего оружия и патроны к нему, 23 полимерных мешка с мясом диких зверей, сотовые телефоны, а также предметы, при помощи которых осуществлялась разделка туш убитых животных», — отметили в ведомстве.
Сейчас в отношении участников охотничьей ОПГ возбуждены уголовные дела по статье 258 УК РФ. Расследование преступлений проводится сотрудниками следственных подразделений территориальных органов внутренних дел.
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