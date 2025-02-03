В Пермском крае спрогнозировали вероятность чрезвычайных ситуаций при весеннем паводке

В Пермском крае в период весеннего половодья существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Такой прогноз (имеется в распоряжении URA.RU) дает государственное краевое учреждение «Гражданская защита».
«В 2025 году наиболее вероятны природные ЧС, обусловленные: опасными гидрологическими явлениями (затоплениями, подтоплениями, заторно-зажорными явлениями). Прогнозируемое количество ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями не более двух, с вероятностью 0,7 (высокая)», — указывает учреждение. При этом в прогнозе отмечается, что риск возникновения неблагоприятных гидрологических явлений «зависит от количества и интенсивности ожидаемых осадков».
Исходя из весеннего снеготаяния, прогноз возникновения ЧС будет уточняться с учетом «краткосрочных, уточненных, ежедневных оперативных и детализированных» данных. В 2024 году к числу территорий с наиболее высокими рисками возникновения происшествия и ЧС были отнесены Гайнский, Кудымкарский, Кишертский, Кунгурский, Пермский муниципальные округа, а также Красновишерский, Соликамский и Чусовской городские округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!