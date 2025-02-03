03 февраля 2025

В Пермском крае спрогнозировали вероятность чрезвычайных ситуаций при весеннем паводке

«Гражданская защита»: в Пермском крае паводок грозит чрезвычайными ситуациями
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае прогноз возникновения ЧС будет уточняться, исходя из данных по снеготаянию
В Пермском крае прогноз возникновения ЧС будет уточняться, исходя из данных по снеготаянию Фото:

В Пермском крае в период весеннего половодья существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Такой прогноз (имеется в распоряжении URA.RU) дает государственное краевое учреждение «Гражданская защита».

«В 2025 году наиболее вероятны природные ЧС, обусловленные: опасными гидрологическими явлениями (затоплениями, подтоплениями, заторно-зажорными явлениями). Прогнозируемое количество ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями не более двух, с вероятностью 0,7 (высокая)», — указывает учреждение. При этом в прогнозе отмечается, что риск возникновения неблагоприятных гидрологических явлений «зависит от количества и интенсивности ожидаемых осадков».

Исходя из весеннего снеготаяния, прогноз возникновения ЧС будет уточняться с учетом «краткосрочных, уточненных, ежедневных оперативных и детализированных» данных. В 2024 году к числу территорий с наиболее высокими рисками возникновения происшествия и ЧС были отнесены Гайнский, Кудымкарский, Кишертский, Кунгурский, Пермский муниципальные округа, а также Красновишерский, Соликамский и Чусовской городские округа.

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В Пермском крае в период весеннего половодья существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Такой прогноз (имеется в распоряжении URA.RU) дает государственное краевое учреждение «Гражданская защита». «В 2025 году наиболее вероятны природные ЧС, обусловленные: опасными гидрологическими явлениями (затоплениями, подтоплениями, заторно-зажорными явлениями). Прогнозируемое количество ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями не более двух, с вероятностью 0,7 (высокая)», — указывает учреждение. При этом в прогнозе отмечается, что риск возникновения неблагоприятных гидрологических явлений «зависит от количества и интенсивности ожидаемых осадков». Исходя из весеннего снеготаяния, прогноз возникновения ЧС будет уточняться с учетом «краткосрочных, уточненных, ежедневных оперативных и детализированных» данных. В 2024 году к числу территорий с наиболее высокими рисками возникновения происшествия и ЧС были отнесены Гайнский, Кудымкарский, Кишертский, Кунгурский, Пермский муниципальные округа, а также Красновишерский, Соликамский и Чусовской городские округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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