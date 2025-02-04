04 февраля 2025

Под Челябинском продают лесоповал за 55 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Джабык. Челябинск, деревья, лес, пожарище, сосна
Арендованную территорию продают для лесозаготовки Фото:

В ста километрах от города Челябинска выставили на продажу арендованный лесной участок общей площадью 30 тысяч гектаров за 55 миллионов рублей. На нем находится лиственный и хвойный лес с годовым объемом заготовки древесины в 27 и пять тысяч кубометров соответственно. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.

«Права аренды действуют до 2059 года. Текущее лесоустройство будет актуально еще девять лет. Также продается 100% доли в уставном капитале ООО», — говорится на сайте «Авито».

Автор объявления пояснил, что участок находится в 100 км от Челябинска. В состав предприятия входит штат из 30 сотрудников, работающих не первый год. Дополнительно покупатель может приобрести необходимую технику для заготовки древесины.

Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе поселка Рощино на продажу выставили земельный участок под застройку многоквартирного жилья. Продавец попросил за него 210 млн рублей.

Участок под лесозаготовку продают за 55 млн рублей
Участок под лесозаготовку продают за 55 млн рублей

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В ста километрах от города Челябинска выставили на продажу арендованный лесной участок общей площадью 30 тысяч гектаров за 55 миллионов рублей. На нем находится лиственный и хвойный лес с годовым объемом заготовки древесины в 27 и пять тысяч кубометров соответственно. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «Права аренды действуют до 2059 года. Текущее лесоустройство будет актуально еще девять лет. Также продается 100% доли в уставном капитале ООО», — говорится на сайте «Авито». Автор объявления пояснил, что участок находится в 100 км от Челябинска. В состав предприятия входит штат из 30 сотрудников, работающих не первый год. Дополнительно покупатель может приобрести необходимую технику для заготовки древесины. Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе поселка Рощино на продажу выставили земельный участок под застройку многоквартирного жилья. Продавец попросил за него 210 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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