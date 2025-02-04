В ста километрах от города Челябинска выставили на продажу арендованный лесной участок общей площадью 30 тысяч гектаров за 55 миллионов рублей. На нем находится лиственный и хвойный лес с годовым объемом заготовки древесины в 27 и пять тысяч кубометров соответственно. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.
«Права аренды действуют до 2059 года. Текущее лесоустройство будет актуально еще девять лет. Также продается 100% доли в уставном капитале ООО», — говорится на сайте «Авито».
Автор объявления пояснил, что участок находится в 100 км от Челябинска. В состав предприятия входит штат из 30 сотрудников, работающих не первый год. Дополнительно покупатель может приобрести необходимую технику для заготовки древесины.
Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе поселка Рощино на продажу выставили земельный участок под застройку многоквартирного жилья. Продавец попросил за него 210 млн рублей.
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