Полицейских попросят проверять здоровье мигрантов

В Госдуме предложили дать МВД доступ к данным медосмотров мигрантов
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Полиция в будущем сможет хранить данные медицинского обследования мигрантов в своих базах данных
Полиция в будущем сможет хранить данные медицинского обследования мигрантов в своих базах данных Фото:

В Госдуме предложили новые поправки к законодательству, согласно которым мигранты должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование в государственных медучреждениях. При этом данные обследования будут храниться в базах данных МВД. Полицейские смогут проверять эти данные в любой момент при работе с мигрантами. 

«Посредством такой системы МВД сможет получать информацию о всех выданных заключениях [мигрантов] как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор — только на инфекционные заболевания», — пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сообщение приводит «Коммерсант». 

Он добавил, что сейчас прорабатываются поправки в законопроект, согласно которым мигранты должны будут в течение 30 дней с момента въезда в Россию пройти обязательное обследование в государственных медучреждениях, передает телеканал «Царьград». Причем отдельно планируется запретить прохождения освидетельствования иностранцев в частных клиниках.

Леонов отметил, что многие мигранты обходят обязательные проверки, выбирая частные клиники. По его словам, это снижает эффективность контроля за здоровьем населения и увеличивает риски для общества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал продолжать совершенствовать сферу миграционной политики в стране, сообщает RT.

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В Госдуме предложили новые поправки к законодательству, согласно которым мигранты должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование в государственных медучреждениях. При этом данные обследования будут храниться в базах данных МВД. Полицейские смогут проверять эти данные в любой момент при работе с мигрантами.  «Посредством такой системы МВД сможет получать информацию о всех выданных заключениях [мигрантов] как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор — только на инфекционные заболевания», — пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сообщение приводит «Коммерсант».  Он добавил, что сейчас прорабатываются поправки в законопроект, согласно которым мигранты должны будут в течение 30 дней с момента въезда в Россию пройти обязательное обследование в государственных медучреждениях, передает телеканал «Царьград». Причем отдельно планируется запретить прохождения освидетельствования иностранцев в частных клиниках. Леонов отметил, что многие мигранты обходят обязательные проверки, выбирая частные клиники. По его словам, это снижает эффективность контроля за здоровьем населения и увеличивает риски для общества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал продолжать совершенствовать сферу миграционной политики в стране, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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