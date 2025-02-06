Полицейских попросят проверять здоровье мигрантов

В Госдуме предложили новые поправки к законодательству, согласно которым мигранты должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование в государственных медучреждениях. При этом данные обследования будут храниться в базах данных МВД. Полицейские смогут проверять эти данные в любой момент при работе с мигрантами.
«Посредством такой системы МВД сможет получать информацию о всех выданных заключениях [мигрантов] как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор — только на инфекционные заболевания», — пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сообщение приводит «Коммерсант».
Он добавил, что сейчас прорабатываются поправки в законопроект, согласно которым мигранты должны будут в течение 30 дней с момента въезда в Россию пройти обязательное обследование в государственных медучреждениях, передает телеканал «Царьград». Причем отдельно планируется запретить прохождения освидетельствования иностранцев в частных клиниках.
Леонов отметил, что многие мигранты обходят обязательные проверки, выбирая частные клиники. По его словам, это снижает эффективность контроля за здоровьем населения и увеличивает риски для общества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал продолжать совершенствовать сферу миграционной политики в стране, сообщает RT.
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