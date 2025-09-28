Россию не выбрали в числе «первостепенных» стран для гражданской авиации

России вновь не разрешили полеты над 37 странами
России вновь не разрешили полеты над 37 странами

Россию не избрали в первые две группы совета управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по итогам выборов, прошедших 28 сентября в Монреале. Это следует из документа, сформированного после голосования на 42-й ассамблее организации.

В первую группу, куда входят страны с «первостепенным значением в области воздушного транспорта», вошли десять государств: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Франция, Япония и США. Во вторую группу совета были избраны страны, не вошедшие в первую, но «вносящие наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации». Среди них — Аргентина, Дания, Египет, Индия, Испания, Колумбия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария и ЮАР. Выборы в третью группу, которая обеспечивает географическое представительство, будут проведены 30 сентября. Документ опубликован на официальном сайте.

Совет управляющих ИКАО — руководящий орган организации. В него входят три группы по итогам выборов и всего 36 государств из 193 стран — членов организации. Сейчас в Монреале проходит 42-я ассамблея ИКАО, которая завершится 3 октября. Подобные мероприятия проводятся раз в три года.

Россия также не получила место в совете управляющих ИКАО в 2022 году. После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций странами Запада Москва столкнулась с запретами на полеты в небе 37 государств и ограничениями на использование иностранных самолетов и запчастей. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из стран, поддержавших ограничения. ИКАО ранее называла Россию страной с проблемами в обеспечении безопасности полетов. В Росавиации отвергли эти заявления и подчеркнули отсутствие фактических доказательств несоответствия российских самолетов стандартам организации.

