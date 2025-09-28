Forbes: ВС РФ расширяют зону поражения с помощью оптоволоконных БПЛА

ВС РФ сочетают оптоволоконные и традиционные беспилотники во время ведения боя против ВСУ. Об этом сообщили в иностранных СМИ.
«Российские войска создали „зоны поражения“ перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников», — указано в материале журнала Forbes. Отмечается, что благодаря этой тактике затрудняется снабжение и координация ВСУ.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в зоне специальной военной операции до 80% огневых задач выполняется с использованием беспилотных систем. По его словам, масштаб применения дронов значительно вырос, и совершенствование управления такими комплексами стало одной из приоритетных задач военного руководства.
