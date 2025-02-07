После заморозков 2024 года в России изменили правила страхования урожаев

Фермеры и агропроизводители могут страховать риски ведения хозяйства по более выгодным условиям. О том, как изменились правила страхования урожаев с этого года сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
С 1 сентября 2025 года будет снижен максимальный размер франшизы по договорам страхования урожая и посадок сельхозкультур с 50 до 30% от страховой суммы. Это позволит получить более высокую сумму страхового возмещения при наступлении страховых случаев по договорам с высокой франшизой. Изменения коснутся и животноводства: в перечень страховых событий будут добавлены новые — такими как изъятие животных из-за вспышек инфекций, половодье, паводок.
Разработана новая редакция методики определения страховой стоимости и размера утраты урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений. В том числе для садоводов предлагается новый, более выгодный порядок расчета размера страховой стоимости урожая яблок, груш, сливы, черешни, вишни, который будет учитывать технологию возделывания сельхозкультур, а кроме того, качество плодов — для яблонь.
Национальным союзом агростраховщиков подготовлены изменения в правила страхования урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений. Ключевым является сокращение количества документов для урегулирования убытков и сроков осуществления страховых выплат. Предлагается исключить требование о предоставлении справки Гидромета, если хозяйство или урожай пострадали от крупного града, наводнения, подтопления, половодья, паводка, а также от оползней, селей и схода снежных лавин.
По словам представителей Минсельхоза, поэтапное улучшение условий страхования расширяет круг аграрных хозяйств, которые пользуются услугами агрострахования. Например, в 2024 году установлен рекорд по страхованию посевной площади. Площадь по просубсидированным договорам страхования, по предварительным данным, достигла 14 млн га. Это составляет 17,9% от всех посевов в стране (без учета хозяйств населения) и является максимальным показателем за все время. В этом году показатель застрахованной площади планируется увеличить до 20% от всей посевной площади. Растет интерес сельхозтоваропроизводителей к программе страхования на случай ЧС природного характера. Если в 2022 году от риска ЧС застраховано 2,2 млн га, то в прошлом году показатель увеличился почти в три раза — до 6,2 млн га.
Выплаты по договорам страхования с господдержкой в 2024 году выросли более чем в два раза. Общая сумма страховых возмещений, по данным Национального союза агростраховщиков, достигла 5,4 млрд руб.
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