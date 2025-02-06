Челябинские хирурги достали из руки 16-летнего мальчика пулю. Подросток проходил с ней более трех месяцев, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы №8 Челябинска обратился молодой человек 16 лет. Мальчик с улыбкой рассказал, что уже три месяца ходит с пулей в руке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Во время веселого вечера в тире с друзьями один из знакомых выстрелил парню в руку. Пуля не беспокоила, пока не начала «двигаться» в мягких тканях ладони. За три месяца инородный предмет переместился на четыре сантиметра.
Обошлось без осложнений, операцию молодому человеку сделали быстро и успешно. В этой истории молодому человеку повезло, рассказала Тамара Королева, врач-хирург отделения амбулаторной хирургии ДГКБ №8 Челябинска. «Важно помнить, что при получении повреждений следует не затягивать и не терпеть, а сразу же обращаться к специалисту», — добавила она.
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