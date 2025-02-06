06 февраля 2025

Челябинский подросток три месяца жил с пулей в руке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пуля попала парню в руку во время посещения тира (архивное фото)
Пуля попала парню в руку во время посещения тира (архивное фото) Фото:

Челябинские хирурги достали из руки 16-летнего мальчика пулю. Подросток проходил с ней более трех месяцев, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения. 

«В отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы №8 Челябинска обратился молодой человек 16 лет. Мальчик с улыбкой рассказал, что уже три месяца ходит с пулей в руке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Во время веселого вечера в тире с друзьями один из знакомых выстрелил парню в руку. Пуля не беспокоила, пока не начала «двигаться» в мягких тканях ладони. За три месяца инородный предмет переместился на четыре сантиметра.

Обошлось без осложнений, операцию молодому человеку сделали быстро и успешно. В этой истории молодому человеку повезло, рассказала Тамара Королева, врач-хирург отделения амбулаторной хирургии ДГКБ №8 Челябинска. «Важно помнить, что при получении повреждений следует не затягивать и не терпеть, а сразу же обращаться к специалисту», — добавила она. 

Вот такую пулю врачи достали из руки ребенка
Вот такую пулю врачи достали из руки ребенка
Фото:
Пуля была в руке у подростка три месяца
Пуля была в руке у подростка три месяца
Фото:

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Челябинские хирурги достали из руки 16-летнего мальчика пулю. Подросток проходил с ней более трех месяцев, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.  «В отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы №8 Челябинска обратился молодой человек 16 лет. Мальчик с улыбкой рассказал, что уже три месяца ходит с пулей в руке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Во время веселого вечера в тире с друзьями один из знакомых выстрелил парню в руку. Пуля не беспокоила, пока не начала «двигаться» в мягких тканях ладони. За три месяца инородный предмет переместился на четыре сантиметра. Обошлось без осложнений, операцию молодому человеку сделали быстро и успешно. В этой истории молодому человеку повезло, рассказала Тамара Королева, врач-хирург отделения амбулаторной хирургии ДГКБ №8 Челябинска. «Важно помнить, что при получении повреждений следует не затягивать и не терпеть, а сразу же обращаться к специалисту», — добавила она. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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