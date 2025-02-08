08 февраля 2025
07 февраля 2025

Под челябинском строящийся дом назвали в честь российской ракеты «Орешник»

© Служба новостей «URA.RU»
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Панельный дом строили почти 10 лет
Панельный дом строили почти 10 лет Фото:

В Копейске (Челябинская область) застройщик КПДиСК возводит ЖК «Орешник», точно также называется новейший российский ракетный комплекс. Новый дом будет располагаться на въезде в город, недалеко от оборонного предприятия АО «Завод „Пластмасс“. Информация о новом жилищном комплексе появилась на официальном сайте застройщика.

«ЖК „Орешник“ строится по адресу город Копейск, проспект Победы, дом 48Б. Срок сдачи дома — четвертый квартал 2025 года», — говорится в объявлении на сайте КПДиСК.

Первоначально десятиэтажный дом начала возводить компания «Проект Парковый-1» из группы «Серебряный ключ» Александра Сребрянского в 2016 году. Однако компания Сребрянского не смогла завершить строительство здания — в ноябре 2019 года фирма была признана банкротом, а застройщика обвинили в мошенничестве. Строители успели возвести лишь четыре этажа, и заброшенная стройка почти восемь лет «мозолила глаза» местным властям и жителям.

Осенью 2024 года на стройке неожиданно появилась техника, и строители КПДиСК в круглосуточном режиме начали достраивать здание. На сегодняшний день 10-этажная панелька ЖК «Орешник» практически собрана.

Возобновление стройки вызвало бурные обсуждения в городских пабликах. В группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» жители сообщают, что часть квартир в новом доме приобрел завод «Пластмасс» для своих сотрудников. URA.RU направило запрос на предприятие, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что с 2023 года АО «Завод „Пластмасс“ предоставляет иногородним работникам общежитие в центре города. Несмотря на относительно высокие зарплаты, завод таким образом пытается закрыть потребность в работниках, включая сборщиков боеприпасов.

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В Копейске (Челябинская область) застройщик КПДиСК возводит ЖК «Орешник», точно также называется новейший российский ракетный комплекс. Новый дом будет располагаться на въезде в город, недалеко от оборонного предприятия АО «Завод „Пластмасс“. Информация о новом жилищном комплексе появилась на официальном сайте застройщика. «ЖК „Орешник“ строится по адресу город Копейск, проспект Победы, дом 48Б. Срок сдачи дома — четвертый квартал 2025 года», — говорится в объявлении на сайте КПДиСК. Первоначально десятиэтажный дом начала возводить компания «Проект Парковый-1» из группы «Серебряный ключ» Александра Сребрянского в 2016 году. Однако компания Сребрянского не смогла завершить строительство здания — в ноябре 2019 года фирма была признана банкротом, а застройщика обвинили в мошенничестве. Строители успели возвести лишь четыре этажа, и заброшенная стройка почти восемь лет «мозолила глаза» местным властям и жителям. Осенью 2024 года на стройке неожиданно появилась техника, и строители КПДиСК в круглосуточном режиме начали достраивать здание. На сегодняшний день 10-этажная панелька ЖК «Орешник» практически собрана. Возобновление стройки вызвало бурные обсуждения в городских пабликах. В группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» жители сообщают, что часть квартир в новом доме приобрел завод «Пластмасс» для своих сотрудников. URA.RU направило запрос на предприятие, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что с 2023 года АО «Завод „Пластмасс“ предоставляет иногородним работникам общежитие в центре города. Несмотря на относительно высокие зарплаты, завод таким образом пытается закрыть потребность в работниках, включая сборщиков боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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