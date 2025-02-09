09 февраля 2025

На челябинской границе запрещают ввозить каждую десятую партию фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Не весь виноград смог преодолеть границу и добраться до полок магазинов
Не весь виноград смог преодолеть границу и добраться до полок магазинов Фото:

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области запрещают ввозить каждую десятую партию овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала февраля проверку не прошло 12 партий весом в 206,3 тонны.

«С 1 по 9 февраля служба проконтролировала 114 партий растительной продукции, ввезенной из Казахстана и Киргизии. Из них 12 партий запретили к ввозу из-за несоответствия маркировки или недействительного фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В числе недопущенных к ввозу товаров оказались саженцы тутовника, роз, фасоли, винограда и яблок. За нарушения Единых карантинных фитосанитарных требований всех перевозчиков привлекли к административной ответственности.

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На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области запрещают ввозить каждую десятую партию овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала февраля проверку не прошло 12 партий весом в 206,3 тонны. «С 1 по 9 февраля служба проконтролировала 114 партий растительной продукции, ввезенной из Казахстана и Киргизии. Из них 12 партий запретили к ввозу из-за несоответствия маркировки или недействительного фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в ведомстве. В числе недопущенных к ввозу товаров оказались саженцы тутовника, роз, фасоли, винограда и яблок. За нарушения Единых карантинных фитосанитарных требований всех перевозчиков привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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