На челябинской границе запрещают ввозить каждую десятую партию фруктов

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области запрещают ввозить каждую десятую партию овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала февраля проверку не прошло 12 партий весом в 206,3 тонны.
«С 1 по 9 февраля служба проконтролировала 114 партий растительной продукции, ввезенной из Казахстана и Киргизии. Из них 12 партий запретили к ввозу из-за несоответствия маркировки или недействительного фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В числе недопущенных к ввозу товаров оказались саженцы тутовника, роз, фасоли, винограда и яблок. За нарушения Единых карантинных фитосанитарных требований всех перевозчиков привлекли к административной ответственности.
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