В Челябинске на месте снесенного ЖК «Княжеский» застройщик БМ «Групп» планирует возвести 30-этажный многоквартирный дом, также рядом построят детсад и торговый центр. Общественные обсуждения проходят на «Госуслугах», предложения по проекту можно вносить до 14 февраля. Об этом сообщается в документации на сайте.
«Проекты планировки и межевания участка в границах улиц Братьев Кашириных, Работниц, Каслинской и Свердловского проспекта. Инициатор общественных обсуждений — компания „БМ-Групп“», — сообщается на сайте «Госуслуг»
Инициатор проекта застройщик «БМ групп» на месте снесенного в прошлом году ЖК возведет дом высотой до 30 этажей с эксплуатируемой кровлей. Общая площадь дома составит до 290 тысяч квадратных метров. Предусмотрен также встроенный паркинг на 400 автомобилей. На втором этапе построят детский сад на 160 мест.
Также возле ЖК запланирован торгово-развлекательный комплекс, площадью до 4000 квадратных метров. Около поликлиники на Каслинской также появится торговый комплекс площадью 270 квадратов. Возводить эти объекты будут владельцы земельных участков. Итоги общественных обсуждений станут известны в конце февраля.
В мае 2024 году власти Челябинска сообщили о том, что рухнул объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Здание бывшего ЖК Княжеский было демонтировано.
Рухнувшее здание бывшего ЖК Княжеский застройщик пытался демонтировать с марта, это был шестой раз. А 28 мая в центре Челябинска перекрыли дорогу на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Был запланирован следующий этап сноса долгостроя «Княжеский», работы проводились ООО «Специализированным застройщиком БМ-Групп».
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