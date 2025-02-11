В Екатеринбурге к скандальному авторитету нагрянули с обысками

В Екатеринбурге пришли с обысками к криминальному авторитету Гасанову

Силовая операция проходит в столице Урала Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге, по предварительным данным, силовики пришли с обысками к криминальному авторитету Марселю Гасанову. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к этим структурам.

«Обыски проходят у него дома и в коттедже», — сказал собеседник агентства. С чем связаны следственные действия, он ответить затруднился. В свердловских силовых структурах информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского.

Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.

В прошлом году он регулярно попадал в скандалы. К примеру, он напал на силовика в башне Исеть. Также избил работницу элитного интим-салона и женщину в пабе.