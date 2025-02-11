В Екатеринбурге к скандальному авторитету нагрянули с обысками

В Екатеринбурге пришли с обысками к криминальному авторитету Гасанову
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
Силовая операция проходит в столице Урала Фото:

В Екатеринбурге, по предварительным данным, силовики пришли с обысками к криминальному авторитету Марселю Гасанову. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к этим структурам.

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«Обыски проходят у него дома и в коттедже», — сказал собеседник агентства. С чем связаны следственные действия, он ответить затруднился. В свердловских силовых структурах информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского.

Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание.

В прошлом году он регулярно попадал в скандалы. К примеру, он напал на силовика в башне Исеть. Также избил работницу элитного интим-салона и женщину в пабе.

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В Екатеринбурге, по предварительным данным, силовики пришли с обысками к криминальному авторитету Марселю Гасанову. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к этим структурам. «Обыски проходят у него дома и в коттедже», — сказал собеседник агентства. С чем связаны следственные действия, он ответить затруднился. В свердловских силовых структурах информацию не подтвердили, но и не опровергли. Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особенно известен в Екатеринбурге Гасанов стал три года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году он регулярно попадал в скандалы. К примеру, он напал на силовика в башне Исеть. Также избил работницу элитного интим-салона и женщину в пабе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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