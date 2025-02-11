Путин наградил свердловчан

Президент России Владимир Путин отметил почетными наградами основателя компании «Сима-ленд» Андрея Симановского, заместителя генерального директора «Уральского турбинного завода» Игоря Сорочана и замгендиректора клуба самбо «УГМК» Татьяну Пашкову. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Симановского и Сорочана наградили орденами Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Для Симановского это не первая высокая госнаграда. Он, например, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На всю страну Симановского прославили патриотические акции «Сима-ленда», многочисленные социальные инициативы. Еще он имеет статус одного из главных меценатов региона (вместе с Андреем Козицыным и Игорем Алтушкиным Симановский — учредитель «Фонда святой Екатерины»).
Пашковой присвоили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» за заслуги в этой сфере и многолетнюю добросовестную работу. В указе главы государства также отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени замначальника отдела федерального государственного предприятия «Электрохимприбор» Алексей Зайцев и почетным званием «Заслуженный деятель искусств РФ» руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин. Еще знаком отличия «За наставничество» награжден машинист Александр Хохловкин.
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