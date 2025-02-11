Власти помогут семье активиста из Коркино, погибшего от ранения в зоне СВО. Фото

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Орел пообещал помочь семье погибшего (архивное фото)
Орел пообещал помочь семье погибшего (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти города Коркино Челябинской области помогут семье активиста Геннадия Бакуна, погибшего от полученного во время гуманитарной миссии обширного ожога. Об этом сообщил глава города Александр Орел.

«Пришло печальное известие — во время гуманитарной миссии погиб коркинец Геннадий Юрьевич Бакун. С близкими находимся на постоянной связи, обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Орел на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В последнюю гуманитарную миссию Бакуна Орел провожал лично. «Он буквально жил тем, что помогал нашим военнослужащим. На его счету, в составе „Боевого братства — Коркино-Еткуль 174“, десятки поездок в зону боевых действий», — добавил глава Коркино.

Смерть Бакуна он назвал героической. И высказал уверенность, что память о Геннадии сохранится в сердцах родных и близких, друзей, людей, которым он помогал.

Дата прощания пока не названа. Товарищи Бакуна из «Боевого братства» объявили сбор денежных средств для семьи погибшего.

Бакун скончался в госпитале Симферополя от обширных ожогов. Под обстрел он попал во время доставки гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Несколько дней после ранения Геннадий находился в госпитале еще в сознании.

Орел лично проводил Бакуна в последнюю поездку в январе
Орел лично проводил Бакуна в последнюю поездку в январе
Фото:
Бакун жил тем, что помогал нашим военнослужащим
Бакун жил тем, что помогал нашим военнослужащим
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Власти города Коркино Челябинской области помогут семье активиста Геннадия Бакуна, погибшего от полученного во время гуманитарной миссии обширного ожога. Об этом сообщил глава города Александр Орел. «Пришло печальное известие — во время гуманитарной миссии погиб коркинец Геннадий Юрьевич Бакун. С близкими находимся на постоянной связи, обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Орел на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В последнюю гуманитарную миссию Бакуна Орел провожал лично. «Он буквально жил тем, что помогал нашим военнослужащим. На его счету, в составе „Боевого братства — Коркино-Еткуль 174“, десятки поездок в зону боевых действий», — добавил глава Коркино. Смерть Бакуна он назвал героической. И высказал уверенность, что память о Геннадии сохранится в сердцах родных и близких, друзей, людей, которым он помогал. Дата прощания пока не названа. Товарищи Бакуна из «Боевого братства» объявили сбор денежных средств для семьи погибшего. Бакун скончался в госпитале Симферополя от обширных ожогов. Под обстрел он попал во время доставки гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Несколько дней после ранения Геннадий находился в госпитале еще в сознании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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