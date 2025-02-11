Власти города Коркино Челябинской области помогут семье активиста Геннадия Бакуна, погибшего от полученного во время гуманитарной миссии обширного ожога. Об этом сообщил глава города Александр Орел.
«Пришло печальное известие — во время гуманитарной миссии погиб коркинец Геннадий Юрьевич Бакун. С близкими находимся на постоянной связи, обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Орел на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В последнюю гуманитарную миссию Бакуна Орел провожал лично. «Он буквально жил тем, что помогал нашим военнослужащим. На его счету, в составе „Боевого братства — Коркино-Еткуль 174“, десятки поездок в зону боевых действий», — добавил глава Коркино.
Смерть Бакуна он назвал героической. И высказал уверенность, что память о Геннадии сохранится в сердцах родных и близких, друзей, людей, которым он помогал.
Дата прощания пока не названа. Товарищи Бакуна из «Боевого братства» объявили сбор денежных средств для семьи погибшего.
Бакун скончался в госпитале Симферополя от обширных ожогов. Под обстрел он попал во время доставки гуманитарного конвоя в зону проведения СВО. Несколько дней после ранения Геннадий находился в госпитале еще в сознании.
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