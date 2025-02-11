11 февраля 2025

В ХМАО суд оштрафовал жителя, который перелез через забор аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал югорчанина на пять тысяч рублей
Суд оштрафовал югорчанина на пять тысяч рублей Фото:

Сургутский городской суд оштрафовал на пять тысяч рублей мужчину, который перелез через забор, чтобы попасть в аэропорт. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции по Уральскому федеральному округу.

«Мужчине назначен штраф в размере 5 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Его привлекли к ответственности по административной статье за проникновение на охраняемый объект.

Сам же 26-летний мужчина пояснил, что шел домой и заблудился. А через забор перелез, чтобы сократить путь.

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Сургутский городской суд оштрафовал на пять тысяч рублей мужчину, который перелез через забор, чтобы попасть в аэропорт. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции по Уральскому федеральному округу. «Мужчине назначен штраф в размере 5 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Его привлекли к ответственности по административной статье за проникновение на охраняемый объект. Сам же 26-летний мужчина пояснил, что шел домой и заблудился. А через забор перелез, чтобы сократить путь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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