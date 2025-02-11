В ХМАО суд оштрафовал жителя, который перелез через забор аэропорта

Суд оштрафовал югорчанина на пять тысяч рублей
Сургутский городской суд оштрафовал на пять тысяч рублей мужчину, который перелез через забор, чтобы попасть в аэропорт. Об этом URA.RU сообщили в транспортной полиции по Уральскому федеральному округу.
«Мужчине назначен штраф в размере 5 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Его привлекли к ответственности по административной статье за проникновение на охраняемый объект.
Сам же 26-летний мужчина пояснил, что шел домой и заблудился. А через забор перелез, чтобы сократить путь.
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