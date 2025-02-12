В Перми хирурги достали осколок из сердца бойца СВО

В Перми хирурги извлекли осколок из сердца раненого на спецоперации бойца. Как рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, врачи случайно заметили опасный предмет в организме пациента.
«В Больнице Архангела Михаила нашему герою успешно выполнили операцию, устранив последствия свежей боевой травмы. Однако на компьютерной томографии врачи обнаружили осколок в сердце от предыдущего ранения в легкое. Медики приняли решение о срочном переводе пациента в Пермскую краевую клиническую больницу», — пишет Махонин в Telegram. Уже в краевой больнице два ведущих торакальных хирурга Анатолий Касатов и Ирина Щеткина провели сложную операцию и за полтора часа извлекли осколок.
Пациент пока находится под наблюдением врачей в больнице. Но, как пишет Махонин, мужчина идет на поправку и планирует вернуться на СВО.
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