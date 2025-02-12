«Тут случайных людей нет»: как работают свердловские медики на вертолетах. Фото, видео

Свердловские медики пролетели 600 км за женщиной с угрозой выкидыша

13 февраля 2025 в 07:40 Размер текста - 17 +

За один вылет медики преодолевают сотни километров Фото: Полина Хабарова © URA.RU Сотрудники Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) преодолели на вертолете более 600 км, чтобы доставить в Екатеринбург беременную жительницу Краснотурьинска. Вылеты в самые труднодоступные точки региона медики осуществляют регулярно. Подробнее об их работе — в материале URA.RU. Утром 12 февраля сотрудники ТЦМК вылетели на север Свердловской области — в Краснотурьинск, где находилась женщина с угрозой выкидыша на 35 неделе беременности. По словам врача анестезиолога-реаниматолога Полины Капустиной, у многодетной мамы выявили преэклампсию (характеризуется артериальной гипертензией, сопровождается повышенным содержанием белка в моче). Пациентку забрали в Екатеринбург из краснотурьинского роддома Фото: Полина Хабарова © URA.RU После полуторачасового полета медики доехали от горбольницы до краснотурьинского роддома, где и ожидала пациентка. На месте они узнали о состоянии ее здоровья, подключили к необходимым аппаратам, забрали вещи женщины и погрузили в машину реанимации. После этого фельдшер Дмитрий Булатов, который работает в паре с Капустиной, совместно с местными медиками и летчиком закатили пациентку в вертолет, зафиксировав каталку. В полете за беременной беспрерывно наблюдали, отслеживали ее состояние с помощью аппаратуры. В Екатеринбурге вертолет приземлился на площадке возле ТЦМК, где уже ждал реанимационный автомобиль. В состоянии средней тяжести женщину привезли в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. «На данный момент она поступает в реанимацию под наблюдение. Дальше будут решать вопрос о родоразрешении», — сказала анестезиолог. Полина Капустина рассказала URA.RU, что медики никогда не выбирают, к кому они отправляются. Например, они вылетают к детям, беременным, людям с сосудистыми заболеваниями, а также к пациентам с инфарктом или инсультом. По словам женщины, от поступления звонка в центр и до вылета могут пройти всего несколько минут. Медики работают в ТЦМК в суточном режиме, вылетая, в том числе, и на ДТП, ЧС. «Тут случайных людей нет. Те, кому не подходит такой график, обычно уходят после первого года работы. Для кого-то это романтика, а для кого-то уже образ жизни», — поделилась анестезиолог-реаниматолог со стажем работы 22 года. По ее словам, вертолет может приземлиться и на трассе, если есть необходимость. В таком случае дорогу перекрывает ДПС. Полина Капустина работает в медицине 22 года Фото: Полина Хабарова © URA.RU Врач вспомнила, как прошлой зимой летала в поселок на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где проживают коренные манси — там стоят всего два дома. Оттуда они эвакуировали женщину с маточным кровотечением. «Иногда после публикаций о вылетах вижу комментарии, что кого-то вывезли по блату — это совсем не так. <…> В той местности нет сотовой связи — только спутниковая. Летом к ним можно добраться по воде, а зимой — по воздуху. В таких случаях крайне важна санавиация — и никакого блата тут быть не может», — поделилась Полина, отметив, что самое главное в жизнеугрожающей ситуации — время. К частым полетам на вертолете Полина привыкла быстро — раньше она работала на скорой помощи. «Работа в экстремальных условиях для меня привычна. Выбора особо и нет: задача поставлена — нужно выполнять. У нас есть доктора, которым приходится принимать препараты от укачивания», — поделилась врач. Она добавила, что у больных в стационаре всегда интересуются, как они переносят самолеты, катались ли на каруселях. По ее словам, пациентам, как правило, любопытно полетать на вертолете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) преодолели на вертолете более 600 км, чтобы доставить в Екатеринбург беременную жительницу Краснотурьинска. Вылеты в самые труднодоступные точки региона медики осуществляют регулярно. Подробнее об их работе — в материале URA.RU. Утром 12 февраля сотрудники ТЦМК вылетели на север Свердловской области — в Краснотурьинск, где находилась женщина с угрозой выкидыша на 35 неделе беременности. По словам врача анестезиолога-реаниматолога Полины Капустиной, у многодетной мамы выявили преэклампсию (характеризуется артериальной гипертензией, сопровождается повышенным содержанием белка в моче). После полуторачасового полета медики доехали от горбольницы до краснотурьинского роддома, где и ожидала пациентка. На месте они узнали о состоянии ее здоровья, подключили к необходимым аппаратам, забрали вещи женщины и погрузили в машину реанимации. После этого фельдшер Дмитрий Булатов, который работает в паре с Капустиной, совместно с местными медиками и летчиком закатили пациентку в вертолет, зафиксировав каталку. В полете за беременной беспрерывно наблюдали, отслеживали ее состояние с помощью аппаратуры. В Екатеринбурге вертолет приземлился на площадке возле ТЦМК, где уже ждал реанимационный автомобиль. В состоянии средней тяжести женщину привезли в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. «На данный момент она поступает в реанимацию под наблюдение. Дальше будут решать вопрос о родоразрешении», — сказала анестезиолог. Полина Капустина рассказала URA.RU, что медики никогда не выбирают, к кому они отправляются. Например, они вылетают к детям, беременным, людям с сосудистыми заболеваниями, а также к пациентам с инфарктом или инсультом. По словам женщины, от поступления звонка в центр и до вылета могут пройти всего несколько минут. Медики работают в ТЦМК в суточном режиме, вылетая, в том числе, и на ДТП, ЧС. «Тут случайных людей нет. Те, кому не подходит такой график, обычно уходят после первого года работы. Для кого-то это романтика, а для кого-то уже образ жизни», — поделилась анестезиолог-реаниматолог со стажем работы 22 года. По ее словам, вертолет может приземлиться и на трассе, если есть необходимость. В таком случае дорогу перекрывает ДПС. Врач вспомнила, как прошлой зимой летала в поселок на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где проживают коренные манси — там стоят всего два дома. Оттуда они эвакуировали женщину с маточным кровотечением. «Иногда после публикаций о вылетах вижу комментарии, что кого-то вывезли по блату — это совсем не так. <…> В той местности нет сотовой связи — только спутниковая. Летом к ним можно добраться по воде, а зимой — по воздуху. В таких случаях крайне важна санавиация — и никакого блата тут быть не может», — поделилась Полина, отметив, что самое главное в жизнеугрожающей ситуации — время. К частым полетам на вертолете Полина привыкла быстро — раньше она работала на скорой помощи. «Работа в экстремальных условиях для меня привычна. Выбора особо и нет: задача поставлена — нужно выполнять. У нас есть доктора, которым приходится принимать препараты от укачивания», — поделилась врач. Она добавила, что у больных в стационаре всегда интересуются, как они переносят самолеты, катались ли на каруселях. По ее словам, пациентам, как правило, любопытно полетать на вертолете.