Не вернувшегося из отпуска челябинского сержанта надолго отправили в колонию

Сержанта, мобилизованного из Челябинской области, приговорили к реальному сроку лишения свободы за то, что он не вернулся в часть из отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Не имея уважительных причин, он не прибыл в установленный срок 25 ноября 2023 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой народной республике, проживая в Челябинской области. Он был задержан полицией 24 октября 2024 года», — сообщили в суде.
Военнослужащий признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.
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