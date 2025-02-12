Не вернувшегося из отпуска челябинского сержанта надолго отправили в колонию

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Суд приговорил сержанта к реальному сроку
Суд приговорил сержанта к реальному сроку Фото:

Сержанта, мобилизованного из Челябинской области, приговорили к реальному сроку лишения свободы за то, что он не вернулся в часть из отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Не имея уважительных причин, он не прибыл в установленный срок 25 ноября 2023 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой народной республике, проживая в Челябинской области. Он был задержан полицией 24 октября 2024 года», — сообщили в суде.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

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Сержанта, мобилизованного из Челябинской области, приговорили к реальному сроку лишения свободы за то, что он не вернулся в часть из отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Не имея уважительных причин, он не прибыл в установленный срок 25 ноября 2023 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой народной республике, проживая в Челябинской области. Он был задержан полицией 24 октября 2024 года», — сообщили в суде. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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