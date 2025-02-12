В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург выиграл в гостях у „Трактора“ со счетом 3:1. Главный тренер челябинской команды Бенуа Гру сообщил, что его подопечные во время игры „отстали от соперника“, передает корреспондент URA.RU.
«В этом матче то ли мы медленно начали, то ли „Металлург“ начал очень хорошо. У нас также отсутствовали два ключевых защитника (Кэмпфер и Дронов). Мы думали, что это будет сигналом для других наших защитников, чтобы они вступили в игру и проявили себя. К сожалению, мы отстали», — заявил канадский специалист на послематчевой пресс-конференции.
Гру отметил, что Дронов пока не катается, у него был перерыв в шесть дней. По его словам, скорее всего и Кэмпфер, и Дронов сыграют свои важные матчи уже после выездной серии.
В «Металлурге» заявляют, что команда Андрея Разина одержала победу в Челябинске над лидером восточной конференции с пятой попытки. Два гола были забиты в первом периоде, который завершился со счетом 2:0 в пользу «Металлурга». Гру поменял вратаря на полевого за три минуты до исхода матча. Челябинцы давили, но Вовченко показал проход с шайбой и не промахнулся по пустым воротам. В итоге счет 3:1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!