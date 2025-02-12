12 февраля 2025

Материвший челябинскую пенсионерку водитель-мигрант привлек внимание Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки
Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав пассажирки общественного транспорта в Челябинске, которую обматерил водитель-мигрант из-за неработающего терминала. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

«Сообщается, что в общественном транспорте Челябинска водитель-мигрант в агрессивной форме требовал с пенсионерки оплату за проезд наличными или банковским переводом. Женщина не смогла оплатить проезд из-за неработающего терминала и в ее адрес последовала нецензурная брань от водителя, который отказался продолжить движение. Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки.», — говорится в telegram-канале ведомства..

Отмечается, что пенсионерка была вынуждена просить защиты у других пассажиров. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав пассажирки общественного транспорта в Челябинске, которую обматерил водитель-мигрант из-за неработающего терминала. Об этом сообщил Информационный центр СК России. «Сообщается, что в общественном транспорте Челябинска водитель-мигрант в агрессивной форме требовал с пенсионерки оплату за проезд наличными или банковским переводом. Женщина не смогла оплатить проезд из-за неработающего терминала и в ее адрес последовала нецензурная брань от водителя, который отказался продолжить движение. Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки.», — говорится в telegram-канале ведомства.. Отмечается, что пенсионерка была вынуждена просить защиты у других пассажиров. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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