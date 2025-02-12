Материвший челябинскую пенсионерку водитель-мигрант привлек внимание Бастрыкина

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав пассажирки общественного транспорта в Челябинске, которую обматерил водитель-мигрант из-за неработающего терминала. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
«Сообщается, что в общественном транспорте Челябинска водитель-мигрант в агрессивной форме требовал с пенсионерки оплату за проезд наличными или банковским переводом. Женщина не смогла оплатить проезд из-за неработающего терминала и в ее адрес последовала нецензурная брань от водителя, который отказался продолжить движение. Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки.», — говорится в telegram-канале ведомства..
Отмечается, что пенсионерка была вынуждена просить защиты у других пассажиров. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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