Челябинка планирует пожаловаться Бастрыкину на гололед у подъезда

Жительница Челябинска Елена намерена пожаловаться главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину на гололед у подъезда. Женщина поскользнулась на льду и упала лицом на бетонную ступеньку, сообщила она.
«Думаю устроить управляющей компании подарок и написать Бастрыкину. Он хоть мужчина суровый, но справедливый. Думаю, вдове с несовершеннолетним ребенком не откажет», — заявила Елена, пишет «КП-Челябинск».
Женщина поскользнулась на льду около своего подъезда. Если бы не сгруппировалась, то могла удариться виском и оставить сына сиротой, говорит пострадавшая. Лицом она упала на бетонную ступеньку, разбила подбородок, ушибла руку и ногу. Но самое важное, по мнению пострадавшей, что пришлось отказаться от празднования дня рождения сына. «Мать с трудом передвигает ноги, руку не поднять и не согнуть, подбородок, как у синявки», — сообщила Елена.
Обновлено в 13:30 по уральскому времени:
Представители управляющей компании встретились с пострадавшей женщиной и договорились о заключении мирового соглашения, которое включает в себя компенсацию расходов на лечение и утраченное имущество, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Претензий к коммунальщикам она не имеет. 11 февраля во дворе дома, где произошел инцидент, управляющая компания обработала пешеходные дорожки и подходы к подъездам противогололедными материалами. Также была убрана наледь.
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